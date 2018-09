Els Agents Rurals han realitzat 2.454 actuacions aquest estiu

El cos d'Agents Rurals ha realitzat aquest estiu un total de 2.454 actuacions en zones naturals d'afluència massiva de persones amb la finalitat de protegir el medi del territori. Entre l'1 de juny i el 2 de setembre s'han fet 1.835 inspeccions relacionades amb la pesca, l'acampada i l'encesa de foc en espais naturals, s'han tramitat un total de 267 denúncies per incompliment de la normativa vigent i s'han dut a terme 352 actuacions d'altres tipus com ara serveis especials, comisos i altres.

L'Àrea Regional de l'Alt Pirineu és on més actuacions en zones d'afluència massiva ha realitzat el cos d'Agents Rurals amb un total de 987. A més, s'han dut a terme 405 actuacions a l'àrea regional de Lleida, 278 a Girona, 221 a les Terres de l'Ebre, 220 a la Catalunya Central, 193 a Tarragona i 150 a Barcelona. En concret, el Parc Nacional d'Aigüestortes, amb un centenar d'actuacions, la resta de parcs naturals de Catalunya i embassaments i rieres concentren la major part de les actuacions.

Durant el període d'estiu, el cos d'Agents Rurals han efectuat més de 1.500 inspeccions de pesca i 210 denúncies, la majoria per manca del permís de la ZPC (zona de pesca controlada) i la manca de llicència de pesca, però també per pescar en refugis de pesca, pescar en horari inhàbil, ús d'esquers prohibits i ús d'arts o mètodes prohibits. D'altra banda, el cos ha tramitat 32 denúncies per encendre foc mentre està en vigor la prohibició de fer foc en terrenys forestals sense autorització. Les denúncies es van tramitar per encendre focs d'esbarjo i per utilitzar barbacoes i fogons de gas.

Pel que fa a l'acampada, s'han fet un total de 278 inspeccions i 25 denúncies, ja que només es pot dur a terme aquesta activitat en cas que es tingui un permís del propietari del terreny i sempre que l'ajuntament del municipi no ho hagi prohibit. En el cas dels Parcs Naturals Protegits, cal un permís de l'òrgan gestor del parc.

Durant el mes de setembre està previst que el cos d'Agents Rurals continuï realitzant inspeccions en espais naturals amb una gran afluència de persones.