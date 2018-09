Lleida acollirà al novembre la 25a edició de la gala de lliurament dels premis Porc d'Or

El 23 de novembre Lleida tornarà a acollir la gala de lliurament dels premis Porc d'Or, que enguany arriben a la seva 25a edició. Serà la quinzena ocasió que la capital del Segrià aculli l'entrega d'aquests guardons, després que el 2017 es lliuressin a Segòvia, ara tornen als seus orígens. Els premis Porc d'Or, organitzats per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i aquest any amb el suport de l'Ajuntament de Lleida i Mercolleida, reconeixen l'excel·lència en la producció porcina.

En les edicions prèvies, centenars d'empreses i explotacions de porcí d'arreu de l'Estat han estat distingides amb algun d'aquests guardons per la seva professionalitat, tasca i esforç; amb una àmplia representació de les comarques gironines a cada edició. Els Porc d'Or han estat testimoni de la gran evolució que ha experimentat el sector porcí estatal, a través de l'eina BDporc (Banc de Dades de Referència del Porcí Espanyol), gestionada per l'IRTA, i que suposa la base sobre la qual es fonamenten aquests guardons.

Pedro López, director del BDporc i dels premis Porc d'Or, ha destacat que entre el 1994 - quan l'IRTA va posar en marxa aquests premis - i el 2017 la productivitat numèrica ha passat de 19,7 garrins deslletats per truja i any a 29,46. Pel que fa a la fertilitat, ha augmentat d'un 79,63% l'any 1994 a un 87,36% el 2017. Unes xifres que «mostren la millora contínua d'aquest sector, un dels més importants per a la nostra economia», segons López.

Durant aquest temps, els premis Porc d'Or han comptat amb el suport de l'empresa de salut animal Zoetis, que ha acompanyat l'IRTA en la celebració i lliurament dels guardons. El gran esdeveniment anual del sector porcí estatal d'aquesta edició comptarà també amb la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc) com a coorganitzador.

El 28 de juny el jurat dels premis Porc d'Or 2018 es va reunir a la seu de l'IRTA a Lleida per decidir les 120 nominacions i 45 premiats per a cada categoria i per a cada apartat dels guardons, d'entre les prop de 800 explotacions i més de 950.000 reproductores analitzades adherides al BDporc que opten als premis. A aquests 45 guardons cal afegir els tres premis especials: premi Porc d'Or amb Diamant; premi Porc d'Or del Ministeri d'Agricultura a Sanitat, benestar animal i medi ambient, i el premi a la màxima productivitat numèrica. D'aquesta manera, als premis Porc d'Or es concedeixen a les granges que remeten periòdicament les seves dades al BDporc, atenent els criteris de nombre de garrins deslletats per truja de baixa, taxa de parts i productivitat numèrica. I les granges aspirants pertanyen a diferents categories, establertes en funció del nombre de truges en l'explotació (1a, fins a 200 truges; 2a, de 201 a 500 truges; 3a, de 501 a 1.000 truges; 4a, de 1.001 a 2.000 truges, i 5a, de més de 2.001 truges).

El jurat encarregat de determinar les explotacions nominades als premis i les guardonades l'integren personalitats de reconegut prestigi en la indústria porcina, la investigació ramadera i l'administració. Els membres són: Pepa Lueso, Pablo Bernardos i Jesús Salas, representants del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA); Miguel Angel Higuera, de l'Associación Nacional de Criadores de Ganado Porcino; Quim Xifra i Montserrat Álamos, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya; Raquel Quintanilla, Nuria Alòs i Pedro Lòpez, per part de l'IRTA; Josep Gasa, de la Universitat Autònoma de Barcelona; i els consultors Carlos Piñeiro i Jorge Ayuso, entre d'altres.