Més de 113.000 persones es beneficien de la Renda Garantida de Ciutadania

Un total de 113.713 persones s'han beneficiat de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) en el seu primer any d'implantació, 2.655 dels beneficiaris han aconseguit un contracte de treball i més d'11.000 persones excloses del mercat laboral van tornar a buscar feina. Durant l'acte de valoració del primer any d'implementació de l'RGC, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va explicar que en aquest temps han rebut l'RGC 26.958 famílies, a més de 45.363 pensionistes i beneficiaris de prestacions estatals amb rendes més baixes. Les xifres demostren, segons Homrani, que hi va haver un increment de 81 milions d'euros en el pressupost destinat a les persones més vulnerables, al passar dels 228 milions d'euros en l'any 2016 concedits amb la Renda Mínima d'Inserció (RMI) als 309 milions d'euros destinats a l'RGC i els complements el 2018. En comparativa amb la RMI, les rendes s'han incrementat de mitjana uns 200 euros mensuals (un increment del 35%), segons el conseller. Una altra dada rellevant, segons Homrani, passa per la inserció en el món laboral, ja que «des de setembre del 2017 fins a l'actualitat 2.655 unitats familiars han aconseguit un contracte de feina.