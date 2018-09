Els promotors descarten que els «pisos rusc» arribin a Barcelona

Els promotors catalans descarten que els anomenats «pisos rusc» o «pisos nínxol» arribin a Barcelona, perquè els cubicles de amb prou feines 3 metres quadrats que l'empresa Haibu 4.0 vol implantar a la ciutat no són legals, asseguren. El president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE), Lluís Marsà, va assegurar que aquesta iniciativa «no és possible», perquè «no és legal».

«Aquesta iniciativa no té cap recorregut», va explicar Marsà, que es va mostrar sorprès perquè s'hagi donat tanta difusió a una idea amb la qual no s'hauria de «perdre ni un minut», va afirmar, perquè «la normativa no ho permet».