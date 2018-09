El cas de la clínica iDental arriba al Parlament

Les víctimes de la presumpta estafa d´iDental no es rendeixen davant el «frau» viscut amb la clínica low cost. La insistència i l´esforç per aconseguir que les administracions assumeixin el que ells mateixos consideren «una crisi sanitària» va veient la llum al final del túnel. Posar el cas sobre la taula del Parlament de Catalunya aquest passat dimecres, n´és un bon exemple.

Portaveus i representants de les plataformes d´afectats d´iDental de Barcelona, Girona i Tarragona es van reunir al Parlament amb els grups aliats, que van ser Catalunya en Comú Podem, amb la diputada Marta Ribas i amb la portaveu de Podem Catalunya, Conchi Abellán. Aquesta reunió tenia per objectiu final aconseguir que els polítics, l´administració pública, reforci les solucions a milers d´afectats amb «la boca destrossada i en deute» per una «estafa» que ja està sent gestionada per l´Audiència Nacional, a càrrec del jutge De la Mata.

Els pacients «estafats» també estan treballant perquè l´ajuda provingui dels propis consistoris i, de fet, com a associació, ja estan preparant mocions per portar al ple i aconseguir «que l´Ajuntament faci un pas endavant i es posicioni al costat dels pacients», va explicar a aquest diari el representant de l´associació d´afectats a Girona, José Luís Soto. Aquesta moció serà defensada per les formacions anticapitalistes de la CUP i Podem.

En la reunió al Parlament, després d´explicar la situació en la què es troben –reben pressions per part de les financeres per continuar cobrant un crèdit per un servei que no obtindran, pacients amb un estat de salut bucodental absolutament precari, alguns es troben a la «llista de morosos» per deixar de pagar el crèdit–, es va acordar amb Abellán i Ribas desenvolupar una Proposta de Resolució al Departament de Salut de la Generalitat.



Queda lluita per endavant

Els reptes que es van fixar per complir passen per donar sortida a les reivindicacions que els afectats estan exigint des que la clínica va tancar sense previ avís. En primer lloc, van considerar urgent crear una oficina d´atenció als afectats a càrrec dels departaments de Consum i Salut. «Com que es tractava d´una clínica privada, ara diuen que no se´n poden fer càrrec des de les administracions, però això és una crisi sanitària», delatava desesperada a aquest diari una pacient gironina, mare de dos fills amb el tractament a mitges.

A més, per a la continuïtat dels tractaments en altres possibles clíniques dentals, els afectats necessiten un peritatge que, segons expliquen, no podrien pagar. Per això, a la reunió es va acordar que una altra de les Propostes de Resolucions sigui la garantia de peritatges gratuïts. També, van acordar la importancia de fer una campanya d´informació. Segons les denúncies presentades als Mossos d´Esquadra i els registres a l´Agència Catalana del Consum, les dades aproximen que a la província de Girona hi ha 500 afectats. Sumant Tarragona i Barcelona –perquè a Lleida iDental no hi tenia cap clínica–, arriben als 12.000 «estafats» en tot Catalunya.