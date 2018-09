L'ICAB s'oposa a prorrogar els jutjats especialitzats en clàusules sòl a Catalunya

La degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Maria Eugènia Gay, va mostrar ahir la seva disconformitat a mantenir i prorrogar l'actual pla dels jutjats únics de clàusules sòl perquè no resol l'allau de demandes presentades contra les entitats bancàries.

Segons dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Jutjat de Primera Instància número 50 de Barcelona, especialitzat en aquesta matèria des del març del 2017, ha rebut unes 25.000 demandes contra els bancs, però només se n'han resolt un 6,6%, una de les taxes més baixes de l'estat, i més del 98% de les sentències són favorables als clients. La durada mitjana dels procediments és d'entre 2 i 3 anys. El problema és que té només tres jutges i alguns funcionaris més, mentre el jutjat de Madrid especialitzat té cinc magistrats i una vintena de funcionaris.

La situació tampoc és molt favorable a Girona. El jutjat especialitzat en les clàusules bancàries de Girona està col·lapsat des de la primavera passada. La sala tenia ja 2.130 casos pendents de tramitació amb data de 30 d'abril.

Ahir, a la presentació de l'«Informe de la Justícia 2018» sobre les dades de l'any passat, Eugènia Gay va denunciar l'actual situació del Jutjat de Primera Instància número 50, ja que «la seva implementació per part del CGPJ i la pròrroga de les mesures que els van crear ha demostrat, de forma evident, que no resulta capaç de resoldre l'allau de demandes presentades contra les entitats bancàries com a conseqüència de les demandes individuals dels consumidors en matèria de condicions generals de la contractació dels contractes de finançament hipotecari». «Ni els mitjans, ni l'organització d'aquests jutjats ha estat l'adequada, de manera que –des de bon principi– s'han col·lapsat davant l'elevat nombre de reclamacions dels consumidors», va afegir.

Per aquests motius, l'ICAB considera que el CGPJ i la resta d'administracions amb competències en matèria d'administració de justícia han d'elaborar coordinadament un pla que tingui en compte una efectiva protecció dels consumidors i usuaris, aplicant criteris de proximitat de la justícia a la ciutadania i tenint en compte la implantació de la mediació extrajudicial i intrajudicial en aquest tipus d'assumptes. En aquest sentit, des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona es proposa modificar el Reial Decret Llei 1/2017 de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, per tal d'implementar mesures reals de mediació en aquest tipus de conflictes i evitar que restin únicament en mans de les entitats bancàries.

Per a Gay, la situació és provocada bàsicament pels bancs, i suposa un «desgast i pèrdua de temps i diners» per als clients afectats. En aquest sentit, el secretari de la Junta de Govern de l'ICAB, Jesús Sánchez, va dir que caldria fomentar la mediació mitjançant multes coercitives. També va dir que amb l'actual jurisprudència del Suprem, el Constitucional i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea les decisions dels jutges de les clàusules sòl són molt senzilles, i les causes es podrien resoldre en tres o sis mesos si cada causa anés al jutjat que territorialment li correspongués.