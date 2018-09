Lluís Bigas és el nou president a Girona del Col·legi d'Economistes

L'economista Lluís Bigas de Llobet ha pres el relleu d'Esteve Gibert Utset com a president de la seu territorial de Girona del Col·legi d'Economistes de Catalunya des del passat 3 de setembre. Així ho va decidir la comissió electoral de la institució, després que no es presentés cap altra candidatura. Lluís Bigas de Llobet és economista i advocat i va ocupar la vicepresidència de la delegació territorial en l'anterior junta de govern. Bigas va agrair al nou degà Antón Gasol i vicedegà Oriol Amat, «per confiar en mi per desenvolupar aquesta tasca» i va oferir reconeixement i gratitud al degà sortint Joan B. Casas i al president de la seu de Girona Esteve Gibert per la tasca desenvolupada. La nova junta de govern de Catalunya, renovada per complet, té l'objectiu que els més de 8.000 col·legiats se sentin partícips de la institució i que la professió respecti el codi deontològic.