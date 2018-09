Ajudes de 5.000 euros per a les empreses que contractin joves durant la nova fira FormemGi

Les empreses que contractin joves a jornada completa durant la nova fira d'ocupació FormemGi rebran una ajuda de gairebé 5.000 euros. Aquests diners sortiran de fons europeus que gestiona la Cambra de Comerç de Girona, que és precisament qui organitza el certamen. Això sí, per optar a l'ajuda, els contractes que s'hi lliguin hauran de ser de mig any com a mínim. La primera edició de la fira FormemGi, dedicada a fomentar l'ocupació i la inserció laboral dels joves, tindrà lloc el proper 27 de setembre al Palau de Fires de Girona. De moment, les empreses interessades ja han anat penjant les ofertes laborals a la pàgina web. N'hi ha de diferents sectors, entre els quals indústries càrnies, hostaleria o comerç.

Soldador, esteticista, enginyer mecànic, cambrer, cuiner, enginyer de projectes, responsable del departament de Logística... Són algunes de les ofertes laborals que ja apareixen a la pàgina web de FormemGi, la primera fira dedicada a la inserció laboral i a l'ocupació dels joves.

Organitzat per la Cambra de Comerç de Girona, l'objectiu del certamen és permetre que aquelles empreses i entitats que vulguin incorporar joves a la plantilla trobin els perfils que cerquen. I de retruc, també orientar i ajudar els joves a l'hora de trobar feina.

De moment, ja hi ha una vintena d'empreses que han decidit prendre part a la fira. Entre aquestes, que ja han penjat les ofertes laborals al web, hi ha càrnies, fleques, empreses d'assegurances, de maquinària industrial, d'arts gràfiques o perruqueries.

Si alguna de les empreses, durant la fira, tanca un contracte de com a mínim mig any a temps complert es podrà beneficiar d'una ajuda de gairebé 5.000 euros (en concret, 4.950). Aquests diners, sobretot, sortiran de fons europeus que gestiona la Cambra de Comerç en el marc del programa Pice (que fomenta l'ocupació dels joves d'entre 16 i 29 anys en el marc del sistema de Garantia Juvenil).



Tallers i orientació professional

Els joves que assisteixin a FormemGi podran consultar els llocs de treball que ofereixen les empreses i presentar-se com a candidats. L'organització sortejarà dues tauletes entre els assistents. A petició de les empreses, la fira s'obrirà també a altres perfils de joves de qualsevol nivell de formació, tot i que no encaixin en el marc del sistema de Garantia Juvenil.

A més d'adreçar-se directament a les empreses, els joves podran participar en diferents tallers (com ara manteniment de bicicletes, assessorament en imatge personal o recerca de feina).