La construcció dona feina a 23.500 gironins, un 14,2% menys que el 2017

Girona és, amb un 14,2% menys, la quarta província espanyola on més s'ha reduït l'ocupació en el sector de la construcció durant el darrer any només per darrera de Terol (-48,1%), Badajoz (-14,4%) i Segòvia (14,3%). En l'actualitat, dins de Catalunya, Lleida (19,1%) i Tarragona (10,5%) són les províncies catalanes que major increment registren en l'últim any.

Actualment la construcció dona ocupació a 23.500 professionals de Girona i es tracta d'un 14,2% menys que en 2017, quan la xifra era de 27.400 ocupats. A Catalunya, les províncies amb més ocupats en el sector de la construcció són Barcelona (145.300) i Tarragona (26.400).

Pel que fa als canvis de l'última dècada, el 2008 i havia 59.400 treballadors a Girona en el sector de la construcció. En l'actualitat el sector dona ocupació al 6,9% del total dels treballadors de Girona, mentre que el 2008, donava feina al 16,6% dels treballadors.

En termes absoluts, Catalunya, Andalusia i Madrid concentren el 47,3% de tots els ocupats del sector de la construcció. En concret, Catalunya acull a més de 211.000 treballadors en aquest sector, seguit d'Andalusia (191.000) i Madrid (172.000). En el costat contrari amb el menor nombre d'ocupats, se situen Navarra (18.900), Cantàbria (16.300) i La Rioja (6.800). Al contrari que a les comarques gironines , el sector de la construcció ha recuperat els 1,2 milions d'ocupats a tota Espanya, fet que no ocorria des del segon trimestre de 2012, fa sis anys, segons una anàlisi realitzada per Randstad a partir de dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA).

En concret, en l'actualitat, la construcció dona ocupació a un total d'1.215.200 treballadors a Espanya, la qual cosa suposa un increment del 5,5% respecte al primer trimestre de l'any. Segons destaca Randstad, aquest creixement és el més pronunciat dels registrats en els últims deu anys.



Només tres regions baixen

Catorze comunitats autònomes han augmentat el nombre de treballadors d'aquest sector respecte a l'any passat, mentre que tres han experimentat un descens. Els increments més grans s'han registrat a Navarra (+35%), Castella-la Manxa (+24,3%) i Andalusia (+22,2%).

Li segueixen Madrid (+13,2%), Múrcia (+10,7%), Canàries (+8,4%), Aragó (+4,2%), Castella i Lleó (+3,3%), Cantàbria (+3,2%), Catalunya (+1,6%), Galícia (+1,3%), País Basc (+0,8%) i Comunitat Valenciana (+0,3%). Per contra, destaquen els descensos d'Extremadura (-13,9%), Balears (-10,6%) i Astúries (-2,1%).

Durant la crisi econòmica es van destruir més de 2,8 milions d'ocupacions, la qual cosa va suposar un descens del volum de treballadors del 14%, més de la meitat (1,35 milions de treballadors) procedien del sector de la construcció. Aquest descens va provocar un decreixement de l'ocupació en el sector del 52,9%. En aquest període de recessió, la construcció va experimentar set trimestres de descens consecutiu.