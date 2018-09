El Govern suspèn l'impost del 7% a la generació per abaixar el rebut de la llum

n El Govern suspendrà l'impost del 7% a la generació elèctrica, aprovat el 2012 per l'anterior Executiu del PP, amb l'objectiu de reduir de manera immediata la factura de la llum dels consumidors, segons va anunciar la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera. En compareixença al Congrés dels Diputats, va assenyalar que actuar sobre els preus a través del 7% «és la mesura més adequada i encertada per enviar un senyal per part del Govern i alleujar la factura del consumidor en un moment en què no pot ser ell qui carregui amb el pes».

La ministra va anunciar aquesta decisió emmarcada en un paquet de mesures que s'impulsarà per l'Executiu en «les properes setmanes» per afrontar aquesta espiral alcista del preu de l'electricitat, entre les quals també figuren la garantia de cobertura als consumidors més vulnerables, millorant el bo social elèctric i creant un nou bo per a calefacció. Aquestes propostes del Govern arriben en un moment en què els preus de l'electricitat es troben immersos en una espiral alcista, augmentada durant l'agost i el que portem de setembre, que va portar aquest mateix dimecres a marcar un nou màxim al mercat majorista (75,93 euros per MWh). Aquesta mesura de baixar l'impost del 7% a la generació elèctrica al 0% temporalment podria tenir el respatller del PP, que abans de la compareixença de la ministra havia anunciat la presentació d'una proposició de Llei al Congrés en aquesta línia.

Així, Ribera va subratllar la «clara voluntat» del Govern d'abordar amb serietat la reforma estructural del mercat, assegurar senyals fiscals coherents i regular ordenadamente l'emmagatzematge per avançar cap a un model energètic distribuït, net, eficient i digitalitzat.

La ministra va considerar que el sistema actual del mercat elèctric «no emet els senyals adequats», convivint «el vell i el nou» i mostrant «l'immens cost» de les tecnologies fòssils, per la qual cosa «es deu actuar».

Dins d'aquestes mesures per recuperar l'«impacte positiu» que exerceixen les energies renovables en el preu, Ribera va plantejar diferents línies d'acció urgent per manar senyals adequats al mercat, entre les quals figuren solucionar les barreres existents al desplegament de renovables o facilitar els contractes bilaterals, els coneguts com 'PPA', per desplaçar part de l'electricitat contractada al mercat majorista a la contractació bilateral a llarg termini d'energia de fonts renovables. «Espanya és un dels pocs països europeus on la major part de l'energia s'obté al mercat majorista. Tenim un llarg recorregut en la potenciació dels contractes bilaterals», va afegir A més, també va considerar necessari implementar mesures d'actuació preferent en matèria d'estalvi i eficiència.