El Ministeri d'Hisenda estudia rebaixar del 25% al 23% l'impost de societats per a les pimes

El Ministeri d'Hisenda estudia rebaixar del 25% al 23% l'impost de societats per a les petites i mitjanes empreses que facturen per sota del milió d'euros anual. És una de les mesures que negocia amb Podem. La ministra, María Jesús Montero, ha explicat a RNE que la proposta va en la línia que els que més tenen i les grans corporacions paguin més, ja que fins ara aquest impost era igual per a totes les empreses. "Les grans empreses han de contribuir amb més esforç al que han fet durant la crisi i als que han sostingut a pulmó el país no només no se'ls han d'apujar impostos sinó baixar-los en la mesura del possible", ha manifestat. Tanmateix, l'acord no està tancat tot i que Montero considera que rebaixar l'impost dos punts és "raonable". La ministra també confia que ERC i PDeCAT deixin de banda les pretensions polítiques i donin suport als pressupostos per al 2019.

En clau catalana, Montero ha dit que confia que els partits catalans donaran suport a la proposta de pressupostos que el govern espanyol vol portar al Congrés a finals de novembre. "Posaran per endavant elements importants per a tots els catalans sense que això impliqui que segueixin reivindicant qüestions polítiques", ha manifestat durant l'entrevista. Tanmateix, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, mantenia dimecres que ERC condicionava el seu suport als pressupostos a l'alliberament dels presos.

"Jo confio que quan comencin a veure els números recolzin el pressupost, és millor tenir un nou pressupost que un prorrogat que ve d'una etapa amb poca o nul·la sensibilitat social", ha remarcat.

La ministra també considera que és una "bona notícia" que la Generalitat hagi designat un representant a la comissió sobre finançament autonòmic que es reunirà per primer cop la setmana vinent. És un grup de treball impulsat pel govern del PSOE per avançar en millorar aquest model. "És una bona notícia i crec que és un fruit incipient del diàleg establert amb la Generalitat", ha dit.