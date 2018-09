Espuña i Carrefour renoven l'acord de distribució del pernil cuit

En un acte que va tenir lloc a l'hotel Riu d'Olot, la càrnia Espuña i l'empresa dels centres comercials Carrefour van signar, ahir, un acord pel qual Carrefour manté la distribució del pernil cuit sense fosfats marca Espuña. L'acte va ser presidit pel gerent de la càrnia Xavier Espuña, el director de Carrefour España, Jorge Ybarra, i la directora general de Comerç de la Generalitat, Muntsa Vilalta.

Jorge Ybarra va ressaltar que l'acord està dins de l'aposta de Carrefour pels productes bio i per la transició alimentària cap a la salut i la sostenibilitat. En aquest sentit, va dir que «estem per l'eliminació d'additius, pel producte fresc, per la traçabilitat i la sostenibilitat». Va reiterar el compromís de Carrefour d'apropar-se als productes locals. Segons va assegurar, Carrefour segueix una política basada en una formació dels empleats que treballen en els més de 1.000 centre de venda que la firma té a la península. La formació està basada en els eixos de la qualitat i la sostenibilitat Per la seva part, Xavier Espuña va apuntar que el pernil cuit està elaborat sense fosfats i a partir de pernils sencers de porcs alimentats sobre la base dels cereals. La voluntat és evolucionar cap a una millor oferta alimentària. Xavier Espuña va explicar que la companyia Espuña exporta a 45 països. L'any passat van exportar per valor de 32,5 milions d'euros i enguany pensen supererar-ho. La companyia va tancar el 2017 amb una xifra total de vendes que va arribar als 78,5 milions d'euros. Espuña va recordar que la seva família va iniciar l'activitat en una masia de la Vall de Bianya.

La directora general Muntsa Vilalta va felicitar els responsables de l'acord i va recordar els orígens humils de la companyia Espuña, sorgida des de l'esforç d'una família. Es va mostrar emocionada per un esforç destinat a prosperar.