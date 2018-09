Les exportacions gironines es disparen al juliol i frenen la caiguda dels darrers mesos

Les exportacions gironines han crescut gairebé un 15% al juliol i han aconseguit trencar la tendència a la baixa que arrossegaven durant els darrers mesos. Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, al juliol les empreses de la demarcació han fet vendes a l'exterior per valor de 490 milions d'euros (MEUR). Tot i que el sector alimentari (amb les càrnies al capdavant) continua concentrant el gruix de les vendes, han estat les exportacions de productes químics les que han permès capgirar l'estadística, perquè han arribat a créixer fins a un 36%. Els bons registres d'aquest juliol, de retruc, fan que, en el global de l'any, les exportacions gironines se situïn en 3.164,3 MEUR i pràcticament igualin els registres que es van assolir durant el mateix període del 2017.

Canvi de tendència amb les exportacions gironines. Després d'arrossegar caigudes des de principis d'any –sobretot al març, quan la davallada va ser del 12%- aquest juliol les vendes a l'exterior de les empreses del territori han remuntat amb força.

Segons l'estadística del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, al juliol les exportacions gironines es van situar en 489.996.140 euros. En comparació amb el mateix mes del 2017, la diferència és notable. Han arribat a créixer fins a un 14,9%.

Per sectors, la indústria agroalimentària continua al capdavant pel què fa a volum de negoci. Al juliol, les seves empreses han fet vendes a l'exterior per valor de 171,4 MEUR (un 3,5% més en relació al 2017). I dins el sector, continua essent innegable la preeminència de les càrnies, que acaparen més de la meitat d'aquestes exportacions (99,87 MEUR).

Ara bé, aquell sector que ha estat decisiu per trencar el descens ha estat el dels productes químics (dins el qual, per exemple, s'hi troben les farmacèutiques). Segons recull l'estadística del Ministeri, durant aquest juliol la indústria química gironina ha exportat per valor de 111,4 MEUR. I això, comparat amb el mateix mes del 2017, suposa un increment de vendes a l'estranger de fins al 36,8%.

Els bons registres que han assolit les exportacions gironines al juliol han permès remuntar el global de l'any. Si durant el primer semestre les vendes de la demarcació a l'exterior havien caigut un 3,3%, aquest percentatge s'ha reduït fins al -0,8% un cop s'hi incorporen les dades del juliol. És a dir, que pràcticament es freguen les xifres assolides durant el mateix període del 2017.

En total, en el que portem de 2018, les empreses gironines han exportat per valor de 3.164,3 MEUR. Caldrà veure, però, si durant l'agost i el què queda d'any es manté la tònica que s'ha registrat al juliol o bé, per contra, les exportacions del territori tornen a anar de cap a caiguda.



França i Itàlia, al capdavant

Al costat dels productes, l'estadística del Ministeri també recull quins són els principals destins de les exportacions gironines. I aquí, com ja és habitual, les dades fan palès com les empreses del territori continuen apostant pel seu mercat tradicional (la Unió Europea).

El país que rep el gruix de les exportacions és França, on al juliol s'hi ha fet vendes per valor de 124,7 MEUR. A aquest, el segueixen Irlanda, Alemanya, Itàlia, Portugal, el Regne Unit i Polònia. Els següents llocs de la llista, però, els ocupen tres destins extracomunitaris: la Xina (16,8 MEUR), Corea del Sud (14,31 MEUR) i els Estats Units (10,36 MEUR).



Superiors a les importacions

Per últim, l'estadística del Ministeri també permet veure com, durant el juliol, les vendes a l'exterior que es fan des de les comarques gironines continuen essent superiors a les importacions (ja que aquestes últimes s'han situat en 244,9 MEUR davant els 490 MEUR de les exportacions).