Fornells acull fins diumenge una Fira exclusiva de vehicles de Gerència i KM0

Expocasió Girona KM0 obririà avui i fins diumenge a Fornells de la Selva. Una fira on es posaran a la venda tots els cotxes matriculats abans de l'1 de setembre, anomenats Km0, i també els anomenats de Gerència, amb molts pocs quilòmetres. Aquests vehicles no han realitzat el test WLTP però les seves emissions ja són molt baixes i compleixen amb les normes d'emissions Euro6. Per aquest motiu és una oportunitat única per al comprador ja que les marques realitzaran grans descomptes per poder liquidar el seu estoc.

El canvi de normativa pot afectar a l'alça en el preu final dels cotxes nous, tot i l'oposició de la patronal europea de fabricants d'automòbils, ACEA, ja que aquesta normativa, anomenada WLTP, és un nou test de mesurament de consum i emissions de C02 en els cotxes, l'objectiu del qual és assolir unes homologacions de gasos contaminants en condicions, per primera vegada, ja reals de conducció. Aquestes emissions i consums, més propers al del consumidor, donarà com a resultat un índex més gran en molts models del mercat: el que, en els 20 països que com Espanya compten amb sistemes impositius en els vehicles nous basats en les emissions de CO2 significaria un canvi de tram en l'impost de matriculació. Aquesta normativa és obligatòria a partir de l'1 de setembre.

La Fira tindrà lloc a Fornells de la Selva, darrere dels concessionaris, concretament en el carrer Pla de la Selva i altres carrers adjacents. És un petit canvi d'ubicació respecte a l'última edició de vehicles d'ocasió que es va realitzar el juny pel nombrós volum de vehicles que hi haurà en aquesta ocasió i l'augment d'expositors, arribant als 16, la majoria concessionaris oficials.

L'horari serà de 10 a 20 h els tres dies. Hi haurà servei de bar. És una zona amb una ampli aparcament públic i on també es podrà aparcar als carrers propers per tal que el públic pogui passejar tranquil-lament entre els aproximadament 600 cotxes que hi hauran exposats.



Estiu de rècord

Aquest estiu s'han batut rècords de vendes degut aquest factor. Les vendes han crescut al juliol el 19,3% en taxa interanual, fins a 131.176 unitats. Respecte a l'inici d'any, ha augmentat l'11,4%, fins a 865.845 unitats, segons les dades ofertes a la patronal de fabricants (Anfac), de concessionaris (Faconauto) i de distribució i reparació (Ganvam). Per a les patronals la bona marxa de l'economia i la millora de la confiança dels consumidors han possibilitat aquests resultats. «La propera entrada en vigor, l'1 de setembre, de la nova normativa de mesura d'emissions WLTP està motivant polítiques comercials beneficioses per als consumidors per acabar amb els estocs», assenyala un portaveu de la patronal Anfac.

Per canals de venda, al juliol el de particulars ha registrat 66.614 matriculacions, el 10,5% més; mentre que en l'acumulat han arribat a les 403.677 unitats, el 9,5% més. El d'empreses ha tancat juliol amb 44.046, el 29,5% més; la qual cosa situa el total dels set primers mesos en 255.441 turismes, el 17,5% més.