La inversió estrangera cau un 40% el primer semestre a Catalunya

Catalunya va rebre durant el primer semestre de l'any 992,6 milions d'euros en inversions estrangeres productives, un 40% menys que en el mateix període de l'any passat, segons les dades que va fer públiques el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Es tracta de la dada més baixa des del 2014, quan en els primers sis mesos de l'any les inversions van sumar 512.908 milions d'euros. El d'enguany el 10è pitjor primer semestre dels 25 anys que fa que el Ministeri té un registre de les inversions estrangeres. Pel que fa al període entre abril i juny del 2018, les inversions van ser de 645,6 milions d'euros, un 86% més que el primer trimestre de l'any però un 16% menys que el segon trimestre del 2017. Des del 1993, hi ha deu anys que van acumular menys inversió estrangera durant el primer semestre: el 1993 (661 milions), el 1995 (532 milions), el 1996 (665 milions), el 1997 (443,8 milions), el 2003 (668,9 milions), el 2004 (698,6 milions), el 2009 (559,7 milions), el 2010 (882 milions) i el 2014 (512,9 milions). En l'altre extrem, el 2015 va ser de rècord, amb 2.576 milions el primer semestre, i el segon millor registre és el del 2001, amb 2.239 milions; el tercer, el del 2008, amb 1.718 milions; i el quart va ser l'any passat, amb 1.678 milions. De fet, el trienni 2015-2017 va ser especialment bo en matèria d'inversió estrangera a Catalunya. Des que va començar el registre el 1993, Catalunya ha rebut 70.022 milions en inversió estrangera, segons el Ministeri.

Pel que fa al conjunt d'Espanya, la inversió estrangera durant el primer semestre va créixer només un 1% en relació al mateix període de l'any passat i va arribar als 11.969 milions. Pel que fa al segon trimestre, però, la inversió va caure: va ser de 4.442 milions, un 21% menys.



El Govern veu bona inversió

El Govern està «tranquil» per la davallada del 40% de la inversió estrangera registrada durant el primer semestre de l'any, ja que justament durant aquest període s'han anunciat 68 projectes d'inversió estrangera per valor de 1.648 milions d'euros, que suposaran 7.500 llocs de treball. Aquests projectes encara no surten registrats a les dades que el govern espanyol va fer públiques aquest dijous però ho faran en els propers «mesos». A més, n'hi ha altres «en cartera» que encara no s'han anunciat. Així ho va explicar el conseller delegat d'ACCIÓ, Joan Romero, qui va subratllar que aquests projectes a més son de «qualitat». «Hem vist una evolució important en els últims anys, actualment estem atraient centres d'excel·lència de grans multinacionals», va assegurar. La majoria són de l'àmbit tecnològic i «arrosseguen molt de talent», va dir.Romero va admetre que els fets de la tardor passada poden haver provocat que algunes companyies hagin ajornat decisions inversores, però descarta que Catalunya hagi perdut inversions per aquest motiu. El conseller delegat d'ACCIÓ va reiterar que les dades d'inversió estrangera són «molt volàtils» i que s'han de valorar tenint en compte llargs períodes de temps. En aquest sentit, va assenyalar que en el quinquenni 2013-2017 la inversió estrangera a Catalunya va augmentar un 34% en relació als cinc anys anteriors.

A més, va destacar, les del govern espanyol són dades que tenen «limitacions» perquè «només recullen inversions que s'han fet amb diner provinent de l'estranger». Així, no computa una inversió que pugui fer una multinacional amb presència a Barcelona.