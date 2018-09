Agricultura alerta sobre la pesta porcina africana

El Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha elaborat un pla de controls de bioseguretat d'explotacions porcines davant l'alerta per haver detectat recentment un focus de pesta porcina a Bèlgica. El subdirector de Ramaderia, Quim Xifra, insta als ramaders a instaurar les mesures de desinfecció necessàries per «evitar el risc d'introducció de la malaltia» a les explotacions. La seu de la conselleria d'Agricultura a Lleida va acollir ahir la Taula Sectorial del Porcí on es va abordar la creació d'una comissió de treball per fer seguiment de l'evolució de l'alerta.

La Taula Sectorial del Porcí que va tenir lloc ahir a Lleida per parlar sobre el brot de pesta porcina al centre d'Europa va comptar amb representants del sector, sindicats i responsables de l'Administració encapçalats per la consellera Teresa Jordà. A banda de proposar crear una comissió per fer el seguiment del cas localitzat a Bèlgica, també es van repassar les mesures implementades fins al moment que han consistit en fer mostrejos al 100% de les partides d'animals que entren de territori comunitari. El subdirector de Ramaderia del Departament d'Agricultura, Quim Xifra, va explicar que la Pesta Porcina Africana (PPA) és una malaltia vírica que provoca una alta mortalitat en el porc domèstic i el senglar. «Es transmet sobretot per contacte i això fa que sigui molt important que els ramaders extremin les mesures de bioseguretat de les seves explotacions», va recalcar. En aquest sentit, Xifra assenyala que una de les mesures de reforç que s'han fet des del Departament ha estat la creació d'un pla de controls de bioseguretat d'explotacions porcines que consisteix en la revisió de granges per tal d'assegurar que tinguin tanca perimetral i també vigilar l'entrada de vehicles de transport de pinso, bestiar o visitants amb prevencions com la desinfecció de les rodes. Paral·lelament i com a mesura de vigilància i reforç, el Departament fa control de totes les entrades de bestiar porcí que arriben de qualsevol país comunitari o països tercers. «S'estan mirant i fent mostrejos al 100% de partides d'animals que entren de territori comunitari», va remarcar Xifra, per «evidentment, detectar la possible entrada de malaltia». Això no obstant, el subdirector de Ramaderia va recordar que el focus proper de Bèlgica ha estat detectat en fauna, és a dir, en senglar, però «no està de menys que revisem les entrades», va afegir. Durant el 2018 hi ha hagut 767 entrades que corresponien a uns 390.000 animals i s'han fet unes 14.600 analítiques.



Focus a Europa

La pesta porcina africana està focalitzada a diversos països del nord d'Europa i ara s'han disparat les alarmes pel focus detectat a Bèlgica, ja que ha suposat un salt important perquè la malaltia ha saltat des de Txèquia i vol dir que es pot desplaçar ràpidament malgrat la distància pel moviment de la fauna. Els sindicats demanen el tancament de fronteres davant aquest risc però la mesura ha estat descartada perquè no es pot vetar l'entrada de les zones que la Unió Europea manté obertes.