Hi ha un fil invisible que vincula la caiguda de Lehman Brothers, ara fa deu anys, amb la possibilitat de comprar una rentadora en un banc l'any 2018. Aquell «big bang» que és el símbol de la Gran Depressió, de la ruïna de tantes empreses i famílies, i que ha contribuït a canviar les relacions geopolítiques de les majors potències del planeta, ha propiciat també una històrica reconversió financera.

La política d'expansió monetària del Banc Central Europeu ha deixat els tipus d'interès per terra. Literalment. Ja van dos anys i mig amb el preu del diner al 0%, amb penalitzacions del -0,4% a les entitats per tenir els diners aparcats a Fráncfurt i amb moltes altres mesures perquè els diners flueixin a l'economia real. La conseqüència de tot això és que s'han estret gairebé a la mínima expressió els marges amb què operen els bancs i d'on sorgeixen els seus resultats. Així, els banquers han hagut d'anar més enllà del perímetre del seu negoci tradicional, reinventar un sector basat fins fa poc en prestar diners i gestionar dipòsits, encara que el seu excessiu coqueteig amb el sector immobiliari contribuís a l'última crisi. Ja no és només que les assegurances guanyin cada trimestre més pes en el compte de resultats, ni que les entitats s'hagin convertit en agències de col·locació dels habitatges heretats de la crisi. Al segle XXI, el consum és el nou filó a esprémer pels bancs. Un dels casos paradigmàtics és el de CaixaBank, que s'ha llançat sense dissimular a nous mercats. L'entitat té acords de finançament amb multinacionals com Media Markt, FNAC, IKEA, Telefónica Consumer Finance, amb la Financera Dia o Samsung, entre d'altres.



CaixaBank & Booking:

hotels amb descompte

En les últimes setmanes s'estan explorant nous camins. Els bancs han vist que la seva amplíssima base de clients pot donar-los noves rendibilitats si es converteixen també en comercialitzadors de béns i serveis en línia, una mena de nous competidors d'Amazon amb la diferència que també pot finançar aquest consum. L'entitat que presideix Jordi Gual acaba d'integrar al seu web el cercador del portal de lloguer d'allotjament de vacances Booking, i torna als seus clients el 4% de l'import de les reserves fetes. És la primera experiència d'un banc en el segment del lloguer de vacances, que es troba en ple apogeu.

Amb tot, el que més soroll ha fet és l'entrada en la venda de productes tecnològics i, particularment, d'electrodomèstics. No al canal on line, quelcom ja habitual, sinó amb una botiga física a peu de carrer a Màlaga: «És una experiència per provar de quina manera podem entendre millor aquest món», va dir recentment el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que vincula aquest moviment a tots els acords de finançament al consum que està fent l'entitat.

Si les agències de viatges ja estan molestes, aquesta diversificació no ha caigut gens bé entre els distribuïdors d'electrodomèstics, i sembla que l'experiència, pel que fa a botiga física, es quedarà en prova pilot. Només en el primer trimestre d'aquest any, però, ja han comercialitzat 114.000 articles a través del seu web.



Aliments frescos?

Un altre que s'ha vestit d'Amazon és el BBVA. La seva entrada en la venda de producte electrònic fa una dècada ha evolucionat a un web (www.decomprasbbva.com) en el qual es pot trobar gairebé tot. «El gruix dels productes no financers que es venen al web són productes de tecnologia, però vam decidir incorporar altres productes amb la idea de provar l'interès que podia tenir entre els nostres clients», expliquen.

«L'oferta és canviant, d'acord amb el que demanden els nostres clients», asseguren fonts de l'entitat que presideix Francisco González. La plataforma, en realitat, va molt més enllà. És un còctel entre una agència de viatges on es poden contractar vols, hotels, creuers i packs complets, i un gran basar en el qual conviuen mobles amb articles esportius; on es poden finançar des de vehicles d'ocasió fins a cirurgies de cataractes practicades amb làser. Fins i tot han intentat, encara que l'escàs èxit ha fet que es retiri la iniciativa, comercialitzar diversos productes frescos, entre aquests carn gourmet.



Nous horitzons

Entitats com Banc Sabadell i Bankia també estan explorant nous horitzons, encara que amb menys intensitat. Bankia va signar fa uns mesos un acord per un període temporal de deu anys amb la companyia alemanya de rènting Alphabet per entrar en aquest negoci amb cotxes per a particulars i empreses. L'amplíssima xarxa d'oficines i centres d'empresa i de corporativa que posseeix Bankia es converteix així en concessionaris on es comercialitzen vehicles. Paral·lelament, Sabadell ja porta anys en el negoci del rènting, i encara que no descarta entrar en el comerç en línia, de moment no ha decidit traspassar aquesta simbòlica la frontera, tot i que no es descarta que ho pugui fer en un futur molt proper. Finalment, Cajamar simplement es limita a col·locar al mercat els seus actius immobiliaris.