La demanda de bicicletes i patinets es triplica des de gener

Un any més se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat, una iniciativa internacional que promou la mobilitat sostenible i els mitjans de transport alternatius. «Combina i Mou-te» és el lema d'aquesta edició, que busca conscienciar sobre l'ús de vehicles sostenibles de cara a combatre la irresponsable utilització del cotxe i altres mitjans de transport no elèctrics o més contaminants. En aquest sentit, cada vegada són més les opcions de mobilitat alternativa amb les quals es poden dirigir als ciutadans conscienciats amb la lluita per la sostenibilitat. De fet, segons dades d' idealo.es, el comparador de preus capdavanter a Espanya, la demanda de vehicles nets com bicicletes o patinets s'ha triplicat (331%) a l'agost de 2018, posant de manifest el cada vegada més generalitzat compromís dels ciutadans amb el medi ambient.

Segons s'observa en les dades d' idealo, Catalunya és la comunitat autònoma amb més demanda de vehicles alternatius, ja que aglutina gairebé la quarta part de la demanda, demostrant que els catalans registren una gran preocupació pel medi ambient. En segon lloc, hi hauria la Comunitat de Madrid (15,2 %), seguida d'altres regions com Andalusia (12,6 %), la Comunitat Valenciana (12 %) o el País Basc (6,48 %), els ciutadans de les quals també es preocupen en gran mesura per la cura del planeta a l'hora de parlar de mobilitat.



Més bicicletes que patinets

D'entre els transports alternatius més demanats destaquen les bicicletes elèctriques, que aglutinen tres quartes parts de la demanda (76,21%). A distància estarien els hoverboards (10,63%), patinets elèctrics de dues rodes en paral·lel que s'estan posant de moda en els últims mesos. En tercer lloc, les bicicletes plegables (10,57 %) també són una opció molt triada pels espanyols.

«El compromís amb la sostenibilitat i els nous mitjans de mobilitat són una realitat que està cada vegada més present en la societat espanyola, i una de les millors formes que tenen els ciutadans de col·laborar és utilitzar vehicles de mobilitat alternativa com bicicletes, patinets i hoverboards», declara Adrián Amorín, Country Manager d' idealo.es, que afegeix: «L'estalvi econòmic que aquest tipus de mobilitat suposa també és un detall important, alguna cosa que és possible maximitzar comparant preus sempre abans de la compra. Gràcies als comparadors de preu a internet podem esbrinar quin és el millor preu a qualsevol moment i des de qualsevol lloc, estalviant alhora que aportem el nostre gra de sorra en la lluita pel medi ambient», va dir.