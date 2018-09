La Generalitat subratlla l'aposta per la formació en el sector agrari, agroalimentari i pesquer de Catalunya

Els consellers d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà i Josep Bargalló, respectivament, van presidir ahir al matí la inauguració oficial del curs acadèmic 2018-2019 de les Escoles Agràries (EA) de Catalunya. En el decurs de l'acte, celebrat a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer, la consellera Teresa Jordà va incidir en la ferma aposta del Departament d'Agricultura per la formació com a clau de futur del sector i del país, i va insistir en la necessitat de formar talent per a un sector de futur com l'agrari, agroalimentari, forestal i pesquer, per tal de consolidar la seva competitivitat.

«Hem de ser capaços de captar talent per al nostre sector, un sector que és un nínxol professional per al qual actualment hi ha més demanda que oferta de gent, i per a què això no passi, cal posar en valor i difondre encara més i millor el treball i la formació que des d'Agricultura i des d'Ensenyament els oferim en matèria agrícola i forestal, un repte que ambdós departaments entomem com també s'ha de fer des del mateix sector per tenir un sector competitiu, i per això hem de captar talent, joves, emprenedors i gent formada», va dir la consellera.

Teresa Jordà va voler posar en valor la qualitat i l'oferta formativa de la xarxa d'escoles agràries de Catalunya, que l'any passat van assolir un rècord d'alumnes amb 11.482 en les diferents modalitats, així com la necessitat d'explicar que «el sector agroalimentari i forestal és un sector que és molt actiu i divers, que us permetrà poder-vos desenvolupar en àmbit personal i professional».