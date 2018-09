La gran banca es desprèn de 71.000 milions d'euros en actius immobiliaris en un any

La gran banca espanyola -Santander, BBVA, CaixaBank i Sabadell-ha decidit en només un any desprendre's d'uns 71.000 milions d'euros en actius immobiliaris davant la pressió del mercat i l'afició dels fons d'inversió pel totxo. El tret de sortida el va donar el Banco Santander, que va decidir vendre a l'agost de 2017 el 51% dels actius tòxics de Banco Popular al fons nord-americà Blackstone per un valor brut de 30.000 milions d'euros. L'operació era la major venda d'una cartera immobiliària a la història d'Espanya i una de les més grans viscuda a Europa.

El BCE feia mesos que reclamava al sector que agilitzés el sanejament dels seus balanços i es desprengués com més aviat millor del llast immobiliari, en lloc de seguir optant per la venda al detall amb la intenció d'obtenir un major retorn. El traspàs ràpid d'un important volum d'actius, entre els quals hi ha pisos i terrenys, comporta forts descomptes, ja que els fons compren a enderroc, per al que abans les entitats bancàries han de dotar provisions que compensin aquestes pèrdues.

Al novembre d'aquell mateix any, BBVA va anunciar que es desfeia de gairebé la totalitat de la seva cartera amb la venda del 80% dels seus actius immobiliaris per 4.000 milions d'euros al fons Cerberus, i va traspassar immobles per un valor brut de 13.000 milions.

Al mes de juny de 2018, CaixaBank va optar per la venda del 80% del seu negoci immobiliari amb un valor brut de 12.800 milions d'euros al fons nord-americà Lone Star, on s'incloïa actius disponibles per a la venda a 31 d'octubre de 2017 i la companyia Servihabitat.

Banc Sabadell va apostar per vendre també a Cerberus dues carteres amb la pràctica totalitat dels seus actius immobiliaris, amb un valor brut comptable d'uns 9.100 milions d'euros, als quals cal sumar el traspàs d'altres carteres més petites que eleven la xifra total fins als 12.400 milions d'euros.

I ara, un any després de la neteja portada a terme pel Popular, el Banc Santander va acordar la venda a Cerberus d'uns 2.800 milions d'euros en actius immobiliaris per 1.535 milions, amb la qual cosa redueix al mínim la seva exposició al totxo.



La importància de Cerberus

Amb aquesta última operació, Cerberus es converteix en el segon fons que més diners s'ha compromès a destinar a la compra d'immobles de la banca espanyola, gairebé 24.900 milions, i contribueix a que la neteja del sector en tot just un any sigui de 71.000 milions.

Aquesta xifra s'engreixa amb la venda de carteres per part d'entitats que realment són més petites com Liberbank, que a l'octubre de 2017 va acordar el traspàs de 602 milions a una societat constituïda per Bain Capital (80%), Oceanwood (10,01%) i la mateixa entitat (9,99%).