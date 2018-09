El president de CaixaBank exigeix «coratge» per apujar els tipus

El president de CaixaBank i vicepresident del Cercle d'Economia, Jordi Gual, va proposar un augment dels tipus i la «retirada gradual» als Estats Units, Europa, la Xina i el Japó dels «incentius monetaris al deute» per tal de corregir l'actual situació econòmica. Gual, a més, va exigir «coratge» als actors polítics i econòmics per aprovar aquesta pujada dels tipus d'interès que contribueixi a evitar noves bombolles financeres. Gual va analitzar ahir el llegat de la Gran Recessió derivada de la crisi del sistema financer internacional i les propostes per un model econòmic més sòlid i just.