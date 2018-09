El rebut de la llum d'un usuari mitjà ha crescut un 85,7% en només 15 anys

El rebut de la llum d'un usuari mitjà ha pujat un 85,7% en només 15 anys, encarint-se més de 37 euros, segons dades de Facua-Consumidors en Acció. En concret, amb les tarifes vigents a l'agost d'aquest any, la factura mensual representa 80,73 euros, davant dels 43,47 euros que suposava el 2003.

Facua assenyala que una anàlisi realitzada per aquesta organització sobre desenes de milers de factures d'habitatges ocupats indica que a Espanya l'usuari mitjà consumeix 366 quilowatts hora (kWh) mensuals i té una potència contractada de 4,4 kW. Així, prenent com a referència les tarifes semirregulades vigents als mesos d'agost, la factura ha passat dels 43,47 euros del 2003 al 55,31 euros el 2008, 74,81 euros el 2013 i 80,73 euros el 2018.

A més, l'anàlisi de l'associació destaca que la part fixa de la factura s'ha incrementat en aquests últims quinze anys més d'un 150%, passant el preu de cada kW de potència contractada dels 1,73 euros/kW/mes de preu final el 2003 a 4,36 euros a l'agost de 2018.

Pel que fa a la part variable del rebut, el preu del kWh d'energia consumida s'ha encarit en un 71,5% des d'agost de 2003, passant dels 9,80 cèntims de preu final a l'agost de 2003 als 16,81 cèntims a l'agost de 2018.

Facua va traslladar al Govern un document amb les seves reivindicacions per reduir la factura elèctrica en què reclama que baixi l'IVA de l'electricitat al 4%, quelcom que estalviaria a l'usuari mitjà gairebé 130 euros a l'any. Així mateix, proposa la creació d'una tarifa regulada per a totes les famílies que no superin els 10 kW de potència contractada.