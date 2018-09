El jutjat de clàusules sòl té judicis assenyalats fins d'aquí un any

El jutjat de les clàusules bancàries de Girona ja té la feina assenyalada fins d'aquí un any, i continua rebent demandes. A finals del passat mes de juny, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial va decidir prorrogar per sis mesos més -fins al pròxim 31 de desembre- el pla d'urgència adoptat per fer front a les demandes d'accions individuals sobre clàusules sòl, a causa de l'elevat volum de processos pendents: un total de 2.994 demandes acumulades en poc més d'un any.

Segons el president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, en l'actualitat hi ha 1.498 casos en tràmit, dels quals 1.170 ja tenen judici assenyalat. Lacaba calcula que cada dia es poden resoldre al voltant d'una trentena de demandes. Pel que fa als recursos presentats, la secció de la primera de l'Audiència té 320 demandes pendents de clàusules sòl.

Aquest pla, que va ser aprovat el 25 de maig de 2017 i va entrar en funcionament l'1 de juny d'aquest any per un període inicial de set mesos, atribuïa als jutjats especialitzats competència exclusiva i no excloent en aquestes demandes.

L'objectiu era fer front a l'augment de càrrega de treball previst després de conèixer la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del 21 de desembre de 2016 sobre les clàusules sòl i evitar que els òrgans judicials de primera instància civil s'embussessin. El president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, considera que «ara mateix és una bogeria», atès que «Barcelona té també 25.000 demandes pendents, Tarragona una mica més de 3.000 i en total a Catalunya hi ha unes 33.000» peticions de justícia per les clàusules sòl.



Buscar una solució

Aquesta setmana, la degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Maria Eugènia Gay, va mostrar la seva disconformitat a mantenir i prorrogar l'actual pla dels jutjats únics de clàusules sòl perquè no resol l'allau de demandes presentades contra les entitats bancàries.

El president de l'Audiència comparteix les idees de Gay i afirma que «cal buscar una solució». Lacaba considera que «el sistema no ho pot suportar», i s'ha mostrat partidari de suprimir-lo i que no es torni a prorrogar un cop passat el Nadal. Lacaba, però, no preveu que el canvi es produeixi abans de la primavera vinent, ja que depèn de l'elecció del nou Consell General del Poder Judicial, cosa que no passarà fins al desembre. La decisió, però, allargaria la figura d'aquest jutjat exclusiu fins al març, segons estimacions del mateix Lacaba.

Confiaven que d'aquesta manera podrien afrontar els problemes que els venien a sobre, però no ha estat una mesura suficient, perquè «és impossible que assumeixin tota aquesta càrrega de treball», afirma Lacaba. A parer seu, requereix, per una banda, dirigir la solució cap a vies extrajudicials i, de l'altra, que el Ministeri de Justícia augmenti els recursos per donar celeritat a les celebracions de vistes i a dictaminar sentències. Per a Lacaba, la principal conseqüència és que els ciutadans en general estan veient com s'acumulen retards en situacions en què, fins i tot el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ja ha deixat clar què és un abús i què no ho és. Per això denuncia l'ús dels litigis que estan fent les entitats bancàries, que prefereixen «guanyar temps» perquè, mentrestant, no han de pagar.