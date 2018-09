S&P manté la nota d'Espanya en notable baix malgrat l'alentiment econòmic

Standard and Poor's ha mantingut la nota d'Espanya en notable baix (A-) amb aspecte positiu per les sòlides perspectives de creixement econòmic i malgrat certa desacceleració, l'alça dels objectius de dèficit públic, l'alt nivell de deute públic i la incertesa política. L'agència de qualificació de risc espera que es mantinguin les tensions polítiques a Catalunya i destaca que la falta d'una majoria parlamentària limita la capacitat del Govern per implementar reformes.

No obstant això, calcula que l'economia creixerà un 2,8% aquest any i que l'avenç es mantindrà per sobre de la mitjana de la zona de l'euro en el període 2019-2021. Afegeix que, atès el panorama polític actual, «caracteritzat per un Govern feble, la situació a Catalunya i la preparació del pressupost per al 2019», no es pot descartar la possibilitat d'eleccions anticipades. L'agència no compta que el Govern socialista pugui revertir les reformes passades, però avisa que si això acaba passant, pesarà sobre les perspectives econòmiques i la solvència d'Espanya.

Sobre la tensió amb Catalunya, diu que el risc més gran està en el fet que es produeixi una caiguda sostinguda de la confiança empresarial i del consumidor, si bé assenyala que de moment el risc polític no sembla haver afectat significativament els indicadors macroeconòmics.

Del dèficit destaca que, encara que l'Executiu hagi flexibilitzat la senda de consolidació pressupostària i hagi elevat la meta de 2018 al 2,7% del PIB, el desequilibri de les finances públiques tendeix a la baixa i Espanya segueix comptant amb superàvit per compte corrent. L'agència vaticina un augment del consum privat, condicions financeres favorables, un increment de la inversió i el manteniment de la recuperació del sector immobiliari i de la construcció.