Les pernoctacions cauen prop d'un 3% a Girona durant l'agost

Les pernoctacions a Catalunya van retrocedir un 2,9% a l'agost en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins a les 8.941.201, segons les dades provisionals de la Conjuntura Turística Hotelera de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera, es queda lluny del millor mes d'agost de la sèrie històrica, registrat el 2016, amb quasi 9 milions de pernoctacions. Pel que fa les pernoctacions de viatgers de l'Estat, van caure un 1,4%, amb 2.559.009, mentre que les dels estrangers van patir un descens de fins el 3,5%, concretament 6.123.311. Pel que fa el nombre de viatgers, en canvi, van créixer un 1,3% a l'agost, fins als 2.466.438, els millors de la sèrie històrica, dels quals 890.260 van ser residents a l'Estat i 1.576.418 estrangers, el que representa un augment de l'1,2% i l'1,4%, respectivament.

Pel que fa l'estada mitjana a Catalunya s'ha reduït i ha passat dels 3,67 dies de l'agost de l'any passat als 3,52 del mateix mes aquest 2018, segons l'INE. Aquesta és una tendència que es repeteix en totes les demarcacions, excepte a la de Lleida, on puja lleugerament dels 2,48 dies del 2017 als 2,50 d'aquest any. En canvi, a les comarques de Barcelona es va passar dels 3,28 als 3,15, a la de Girona dels 4,16 als 3,85 i a la de Tarragona dels 4,31 als 4,26.

Pel que fa a l'Estat, les pernoctacions en establiments hotelers van superar els 46,3 milions, un 0,6% menys que en el mateix mes del 2017. Les pernoctacions de viatgers residents a l'Estat van créixer un 2,9%, mentre que les dels no residents van disminuir un 2,5%. Pel que fa l'estada mitjana es va situar en les 3,7 pernoctacions per viatger, un 2% menys.

Quant als principals destins, Andalusia es va situar en primer lloc entre els residents a l'Estat, seguit de Catalunya, el País Valencià i Canàries, amb taxes de variació interanual de l'11,5%, el -1,4%, el 3,2% i el 10,4%, respectivament. D'altra banda, per als residents a l'estranger, el principal destí han estat les Illes Balears, amb un 34,7% del total de les pernoctacions i un 0,9% més que a l'agost de fa un any, seguit de Catalunya (21,2% del total i un 3,5% menys) i les Illes Canàries (19% del total i un 5,1% menys que fa un any).

D'altra banda, el grau d'ocupació a l'Estat s'ha situat en el 76,3%, lleugerament per sota de la mitjana catalana (79,3%), que se situa en cinquè lloc. La taxa d'ocupació més elevada va correspondre a les Illes balears, amb un 90,3%, seguida de Ceuta (87,2%), Canàries (85,3%) i Cantàbria (80%).

Per últim, el preu mitjà facturat per habitació va assolir els 109,68 euros, el que suposa un descens del 2,15%, mentre que la mitjana espanyola es va situar en els 107,18 euros, un 1,68% més que a l'agost de l'any passat.