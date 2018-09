Rosell avisa que els «invents» amb els impostos fan fora les empreses

El president de la patronal CEOE, Juan Rosell, demana ser cautelosos amb els impostos i no fer «invents» perquè les empreses poden anar-se'n on paguin menys i considera que Espanya no té grans diferències impositives amb Europa. «En impostos poques coses més podem fer», ha indicat després que l'actual Govern contempli una pujada de l'IRPF per a les rendes superiors a 140.000 euros i canvis en l'Impost de Societats.

Pocs mesos abans que sigui rellevat en la presidència de la patronal una vegada se celebrin les eleccions el 21 de novembre, Rosell assenyala que excepte el president de Cepyme, Antonio Garamendi, ningú més li ha dit «res» sobre altres candidats i valora que havien «fet un bon tàndem».

Entre les tasques pendents, Rosell afirma que encara queda feina per fer, fins i tot legislativa, en matèria d'autònoms sobre les obligacions i cotitzacions que han de tenir i també en la reforma de la Llei de Formació, on la CEOE proposa que siguin les empreses, que són les que paguen la quota, o el conveni col·lectiu, els que prenguin la decisió en aquest àmbit.

Entorn a una reforma del sistema de pensions insisteix a fer compatibles la pensió amb les jubilacions o prejubilacions, «sense tancar les portes als joves», i preguntat per la factura elèctrica, Rosell advoca que per ser competitius haurien d'eliminar-se de la tarifa els costos que no corresponen al negoci elèctric, impostos, regulació o peatges.

El president de la CEOE, que ho ha estat durant vuit anys, argumenta que ha deixat la patronal amb uns comptes «en ordre» i amb «diners en caixa», per la qual cosa «no hi haurà problemes econòmics en molts anys», i lamenta la falta de transparència que hi havia en l'organització abans de la seva arribada. «Podríem haver mirat sota les catifes de la CEOE i fer les mil i una», apunta, encara que nega que hi hagi hagut irregularitats i insisteix que ara s'ha reduït la despesa de forma important i «deixat la casa encarrilada».

També recorda que el tema de ser català li va complicar al principi la seva elecció, i enfront del procés sobiranista també ha escoltat moltes crítiques internes però «sempre soterrades».

«Són crítiques de passadís, d'aquestes que no serveixen per a res. Sempre he intentat dir el que he cregut que l'organització havia de dir. I moltes vegades la meva opinió no era exactament aquesta, una cosa és la meva opinió i una altra el que jo representi», assenyala.