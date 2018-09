Aquests són els supermercats més cars i barats de Girona

Omplir la cistella de la compra pot arribar a variar una mitjana de 947 euros segons el supermercat. A l'hora de realitzar la compra és habitual que tinguem localitzats els nostres centres de confiança per comparar aquells productes que més ens agraden, ja sigui per la distància al mateix o per la seva qualitat. Malgrat això, escollir un supermercat o un altre pot arribar a suposar un estalvi anual mitjà de 947 l'any. Això és el que es treu com a conclusió el darrer estudi que ha fet l'Organització de consumidors i usuaris fet amb dades de 173.305 preus de 1.176 supermercats, hipermercats i botigues de 64 ciutats d'Espanya i les seves botigues a Internet.

A la botiga on més barat

A la botiga on més barat resulta comprar la cistella OCU, li assigna un índex 100, que serveix de referència a la resta; una botiga amb un índex 120, per exemple, és un 20% més cara.



Els supermercats més barats d'Espanya, segons aquest estudi, són el "Dani" de Granada, amb un índex de 100, i el Súper Carmela de Jerez de la Frontera, amb el mateix índex que l'anterior. El supermercat Sánchez Romero, ubicat al passeig de la Castellana de Madrid, amb preus un 71% més alts, repeteix com el més car del país (amb un índex de 180).

El supermercat més barat a Girona

I què passa amb Girona? El supermercat més barat de Girona és el Consum del Carrer Ultònia. Aquest establiment disposa de productes els preus estan per sota de la mitjana gironina (116) i el seu índex és de 110.

L'establiment més car de la ciutat és el Condis del carrer Pere Compte, 5, que ofereix els preus més alts i un índex de 127.