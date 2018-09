L'OMIC prepara un pla d'ajuda per als afectats de l'estafa d'iDental de Girona

L'Associació d'afectats d'iDental a Girona (ADAFI) juntament amb l'OMIC de Girona està organitzant un pla d'ajuda per a tots els afectats, siguin nens o adults, que estiguin empadronats a la ciutat de Girona. Segons fonts de l'entitat, si el pla tira endavant, se'ls farà una valoració i després tindran tractament parcial o total, a més de l'expedició de peritatge judicial. Segons el col·lectiu, aquesta ajuda es realitzarà i pagarà per part de l'Ajuntament de Girona. Per fer consultes o sol·licitar l'ajuda, cal enviar la documentació per correu electrònic a omic@ajgirona.cat o presentar-se en l'oficina de l'OMIC de Girona.

Entre els requisits, cal estar empadronat a la ciutat de Girona, no s'atendran peticions d'altres comarques ni de la rodalia. Cal deixar les dades de contacte, presentar el pressupost que va redactar iDental i l'informe de l'estat actual bucodental.

L'escàndol d'iDental es va donar a conèixer aquest estiu quan l'empresa va tancar les clíniques sense donar avís als clients. En el cas de Girona, la policia té constància d'almenys tres mil expedients, que es van poder recollir a la clínica de Girona.



Protesta a la Generalitat

Una quinzena d'afectats van protestar ahir davant de la Generalitat. Reivindiquen crear una oficina d'atenció als afectats a càrrec dels departaments de Consum i Salut. A més, per a la continuïtat dels tractaments en altres possibles clíniques dentals, els afectats necessiten un peritatge que, segons expliquen, no podrien pagar. Per això, voldrien que l'administració els doni la garantia de peritatges gratuïts.