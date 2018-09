La pensió mitjana a Girona creix un 3,9% el setembre, fins als 878 euros

La pensió mitjana a les comarques de Girona es va situar a l'inici del present mes en 878 euros mensuals, un 3,9% més que l'any passat. La pensió mitjana a Catalunya s'ha situat en els 993 euros de mitjana al setembre, xifra que representa un increment del 3,6% respecte del mateix mes de l'any passat, segons va informar el Ministeri de Treball i Seguretat Social. En total, es van abonar 1.720.358 pensions, un 0,9% més que al setembre del 2017.

Per demarcacions, a la de Barcelona és on l'import mitjà de les pensions ha estat més elevat, amb 1.027,53 euros, un 7,3% superior a la mitjana espanyola i un 3,5% més elevat que el setembre del 2017. En canvi, a la resta de demarcacions, l'import cau per sota dels 1.000 euros. A les comarques de Girona va ser de 878,44 euros, un 3,9% més que el setembre de l'any passat; a la demarcació de Lleida, de 839,97 euros (+3,9%) i a la de Tarragona, 929,66 euros, un 3,8% més.