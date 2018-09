Les pimes gironines són menys productives que les de la resta de Catalunya

Les petites i mitjanes empreses gironines són menys productives que les de la resta de Catalunya. Així ho conclou un informe de la patronal Pimec, que analitza l'evolució de més de 9.000 firmes del territori al llarg de quatre anys. L'estudi indica que, de mitjana, les pimes gironines arriben a facturar fins a un 17% menys que les de la resta del país. Una diferència que, per una banda, s'explica perquè són més petites. Però per l'altra, perquè també són menys productives. El director de l'Observatori de Pimec, Modest Guinjoan, explica que les pimes gironines han aconseguit remuntar la crisi, però que encara tenen deures pendents. El seu principal repte, assegura, és que les firmes generin "més valor afegit", apostant per la innovació i per oferir productes que els diferenciïn de la resta.