Ryanair cancel·la 190 vols aquest divendres a la vaga europea d'TCP

Ryanair ha anunciat la cancel·lació de 190 vols per aquest proper divendres, 28 de setembre, davant la vaga convocada per sindicats de tripulants de cabina (TCP) en l'aerolínia que afectarà Espanya, Bèlgica, Holanda, Portugal, Itàlia i Alemanya, el que suposa un 8% del total dels 2.400 que tenia programats per aquest dia.

En un comunicat, la companyia aèria irlandesa que lidera Michael O'Leary ha tornat a titllar de "innecessària" aquesta vaga i ha xifrat en 30.000 els passatgers que es veuran afectats del total de 450.000 viatgers que anaven a volar amb Ryanair.

La major aerolínia de baix cost d'Europa defensa que ha fet "tot el possible" per evitar els noves aturades oferint acords de reconeixement a sindicats, convenis col·lectius i el trasllat de contractes a les legislacions locals on opera a 2019.

Ryanair assegura que està contactant des d'aquest matí amb els afectats via correu electrònics o missatges de text SMS informant-los de la cancel·lació del seu vol amb tres dies d'anticipació, alhora que lamenta que els seus clients es vegin afectats per noves aturades.

Revisar la seva capacitat

"Aquestes repetides vagues innecessàries estan danyant el negoci de Ryanair i la confiança dels nostres clients en un moment en què els preus del petroli estan pujant fortament, i si continuen, és inevitable que haguem de tornar a mirar el nostre creixement de capacitat aquest hivern i el estiu de 2019 ", ha dit el seu responsable de màrqueting, Kenny Jacobs, en un comunicat.

El sindicat belga CNE ha criticat aquest dimarts que Ryanair segueixi venent places per als seus vols programats per a aquest divendres, tot i la vaga de 24 hores convocada, unes aturades als quals ahir s'han sumat els pilots holandesos i italians.

Ryanair assenyala que ha avançat "significativament" en les últimes setmanes en les negociacions amb els representants sindicals, tant en acords amb pilots com d'auxiliars de vol, a Irlanda, el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.

Per això, ha apel·lat al "sentit comú" dels sindicats convocants de les aturades, que defineix com "una minoria", perquè cooperin amb Ryanair amb l'objectiu d'arribar a acords "en benefici dels tripulants de cabina i els pilots en les pròximes setmanes ".

En les últimes dues setmanes, Ryanair ha escrit als sindicats de pilots a Bèlgica, Holanda, Espanya, Portugal i Alemanya convidant-los a negociar acords similars als assolits a Irlanda, tant per als pilots com per a la tripulació de cabina.

"Si podem arribar a acords amb èxit amb sindicats a Irlanda, el Regne Unit, Alemanya i Itàlia, Per què alguns sindicats a Bèlgica, Holanda i Espanya no poden fer tractes similars?", Ha conclòs Jacobs.