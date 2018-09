Denuncien que els Food Trucks fan competència deslleial a bars i restaurants

La Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines ha celebrat aquest dimecres la 15a edició del Dia Mundial del Turisme a Masarac (Alt Empordà). El seu president, Antonio Escudero, ha aprofitat l'acte per reclamar a les administracions que acabin amb el 'top manta', la prostitució a la carretera i "l'intrusisme" dels 'foodtrucks' en temporada alta. Escudero ha dit que els dos primers perjudiquen la imatge turística i que cal canviar la legislació per combatre-ho. Pel què fa als 'foodtrucks', ha dit que fan "competència deslleial" als establiments de restauració durant l'estiu. D'altra banda, també ha demanat aplicar el model nòrdic per exigir un certificat de "professionalitat" a aquells que vulguin obrir nous negocis i ha admès que la temporada ha anat pitjor del que s'esperava.

El sector turístic aprofitat la celebració del Dia Mundial del Turisme a Masarac, que organitza la Federació d'Hosteleria de les Comarques Gironines, per fer "la carta als reis". El president de l'ens, Antoni Escudero, ha començat el seu discurs assegurant que la temporada no ha estat tant bona com s'esperava. En aquest sentit, ha dit que les expectatives eren molt altes perquè "veníem d'un 2017 molt bo" però que hi ha jugat en contra les destinacions turístiques a l'alça amb preus baixos com Turquia.

Escudero ha reivindicat la consolidació d'un model basat en el "turisme de sol i platja" i de "qualitat". Per fer-ho, ha dit, cal lluitar contra els fenòmens que malmeten la imatge turística. En aquest sentit, ha demanat a les administracions presents, entre les quals hi havia la Generalitat, els cossos policials i membres de la judicatura, que actuïn per acabar amb el 'top manta' i la prostitució a la carretera.

Escudero ha assegurat que és "inadmissible i vergonyós" que existeixin i ha demanat un canvi legislatiu perquè "les sancions no siguin administratives sinó penals". "D'aquesta manera, els jutges i fiscals podrien actuar", ha afegit. "Cal que ens posem mans a l'obra per acabar amb aquesta xacra", ha insistit.

D'altra banda, ha reclamat acabar amb "l'intrusisme" dels "menjars que se serveixen en camionetes a les fires", en referència als anomenats 'food trucks'. Escudero ha dit que són una "competència deslleial" per als establiments de restauració en temporada alta. En aquest sentit, ha dit que no demana eliminar-los però sí que es desplacin a fires en temporada baixa i d'aquesta manera, ha afegit, contribuir a "desestacionalitzar" el turisme.

Escudero també ha reivindicat el baixador del TAV i ha demanat més efectius policials als municipis turístics per aconseguir que els "turistes se sentin segurs".

El president de l'ens també ha proposat que s'aposti pel model que apliquen els països del nord d'Europa exigint un "certificat de professionalitat de nivell superior" a aquelles persones que vulguin obrir nous negocis de restauració. Escudero ha dit que un dels motius que fan que molts negocis obrin i tanquin ràpidament és la "falta de qualificació" no només del personal sinó també de les persones que hi ha al capdavant.

Menys pernoctacions

Per la seva banda, la secretària general del Departament d'Empresa i Coneixement, Marta Felip, ha admès que la temporada ha estat pitjor que l'anterior però ha dit que les dades no són "dramàtiques". En aquest sentit, ha avançat que, a l'espera de tancar el mes de setembre, el nombre de pernoctacions registrades entre el gener i el mes de juliol han estat un 3% inferiors a les de 2017.

Malgrat això, ha dit, en el cas dels càmpings i els allotjaments rurals la tendència ha estat a l'alça. També ha assegurat que tot i que el nombre de pernoctacions són inferiors, això no s'ha traduït en menors ingressos. "Hi ha molts indicadors que es contraposen a aquestes dades", ha dit. Entre ells, l'increment en el nombre de turistes de creuer o un augment de les altes a la Seguretat Social.