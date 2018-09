Carlos Torres substituirà Francisco González a la presidència de BBVA

L'actual conseller delegat de BBVA, Carlos Torres Vila, reemplaçarà Francisco González en la presidència executiva del grup quan aquest cessi en el seu càrrec el proper 31 de desembre de 2018, segons va comunicar l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Així ho va acordar per unanimitat el consell de BBVA en la seva reunió celebrada aquest dimecres, a proposta de la comissió de nomenaments, en considerar que Torres és «la persona idònia per donar continuïtat a l'estratègia de transformació del grup».

Torres Vila es va incorporar al grup BBVA el 2008 com a responsable d'estratègia i desenvolupament corporatiu, va assumir la direcció de l'àrea global de banca digital al març de 2014 i és conseller delegat del banc des del 2015.

L'actual president de BBVA, Francisco González, deixarà la presidència del banc previsiblement el 31 de desembre del 2018 i serà reemplaçat per Torres una vegada s'hagin obtingut les autoritzacions corresponents.

Quant a qui substituirà Torres com a nou conseller delegat de BBVA, l'entitat va comunicar que serà al llarg del quart trimestre d'aquest any quan el consell, la comissió de nomenaments i el mateix Torres abordin la seva selecció.

González va destacar que «la millor garantia de continuïtat» en l'estratègia del banc és el treball en els últims anys que ha realitzat Torres, qui per la seva banda va remarcar que, gràcies a la visió estratègica de González fa més d'una dècada «avui dia no hi ha projecte empresarial més atractiu que el de BBVA».

L'entitat va ressaltar que des del nomenament de Torres com a conseller delegat el procés de transformació de BBVA «s'ha accelerat notablement», tant de manera interna mitjançant una «important transformació cultural», com de manera externa, quant a la proposta de valor i la relació amb els clients.

"Gràcies a la tecnologia, podem ajudar les persones i les empreses a prendre millors decisions entorn dels diners. El nostre focus és anticipar-nos a les necessitats dels nostres clients, ja sigui a través dels canals digitals o en les nostres oficines», va destacar Carlos Torres Vila durant la reunió del consell.

"Una transició ordenada i ben planificada és fonamental. El consell treballa amb dedicació per donar continuïtat al gran projecte de transformació de BBVA», va assenyalar González.

Francisco González ja va anunciar que no seguiria al capdavant del banc després de complir els 75 anys a l'octubre de 2019 i que, quan abandonés l'entitat, ho faria «al 100%», sense romandre al banc amb cap càrrec oficial ni honorífic, encara que llavors va assenyalar que, en el cas que se li proposés ser president d'honor, li agradaria, però és una decisió del consell d'administració.

Carlos Torres Vila va néixer a Salamanca el 1966 i es va graduar en Enginyeria elèctrica i Administració d'empreses al Massachusetts Institute of Technology el 1988. Dos anys després va cursar un Master of Science al MIT Sloan School of Management i el 1994 es va llicenciar en Dret per la UNED.

El 2008 es va incorporar a BBVA com a director d'estratègia i expansió corporativa i membre del comitè de direcció. El 2014 va passar a liderar la unitat de banca digital fins que, al maig del 2015, va ser nomenat conseller delegat del grup. Prèviament, va ser director corporatiu d'estratègia des del 2007 i director financer des del 2007 a Endesa, i va treballar dotze anys a McKinsey & Company des del 1997 com a soci.