Uns 13.000 aturats es beneficien dels programes d'ocupació del SOC a Girona

El SOC va fer balanç dels diferents programes de polítiques actives d'ocupació que porta a terme a les comarques gironines. L'any passat, s'hi van destinar 26,2 milions d'euros (MEUR), cosa que ha permès que al llarg d'aquest 2018 hi hagi gairebé 13.000 aturats que es beneficiïn d'algun d'aquests programes.

La directora general del SOC, Mercè Garau, va avançar que entre els objectius que s'ha fixat el SOC hi ha el d'estendre la seva presència al territori. Segons la directora, això passa per no fer polítiques des de Barcelona, sinó implicant els ajuntaments i entitats perquè proposin programes i siguin ells els qui gestionin els recursos que els transfereixi el Servei d'Ocupació per dur-los a terme.

Els joves d'entre 16 i 29 anys, sobretot aquells que no tenen cap experiència professional, són un dels col·lectius que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) considera «prioritaris» a l'hora d'ajudar-los a buscar feina. Però també n'hi ha d'altres, com els aturats de llarga durada, les dones (en especial, les víctimes de violència masclista) i també aquells qui han perdut la feina després dels 30 anys. En aquest darrer cas, com explica Garau, allò que es vol és evitar que la seva situació se'ls cronifiqui. «Els qui ens costen més de col·locar són els aturats de llarga durada; per això, amb aquest col·lectiu de 30 anys en amunt, volem actuar ràpidament», explica Garau.

Per això, des del SOC se'ls forma i també es busquen empreses, sobretot pimes, on es detecten «aquells llocs de feina que no s'atreveixen a posar al mercat". «A partir d'aquí, se'ls ofereix una subvenció; això permet que aquest lloc surti al mercat de treball i que el cobreixi una persona capacitada i motivada», diu Garau.

Organitzada per la Cambra de Comerç, la fira FormemGi s'adreça sobretot als joves inscrits en programes de Garantia Juvenil. Nois i noies d'entre 16 i 29 anys que ni estudien ni treballen. El certamen vol ser un trampolí per obrir-los les portes al món laboral. Per això, aquells qui hi assisteixin –d'entrada ja hi havia 500 inscrits- podran optar a algun dels llocs de treball que s'hi oferten.

En total, a FormemGi hi participen 26 empreses que ofereixen una setantena de llocs de treball. Hi ha representats diferents sectors (càrnies, hostaleria, restauració, comerç, arts gràfiques, transports). I els perfils que busquen les empreses també són variats. «Des d'enginyers i tecnòlegs fins a mossos de magatzem, ajudants de cuina, perruqueres o reponedors», explica la Núria Pascual, encarregada de l'organització. Les empreses que tanquin un contracte per a joves d'entre 16 i 29 anys, a més, es podran beneficiar d'una ajuda de gairebé 5.000 euros. Això sí, han de ser contractes de jornada completa i d'un mínim de sis mesos. En aquest cas, podran optar a la subvenció que gestiona la Cambra de Comerç a través de fons europeus.