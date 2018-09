La FOEG critica que l'elevat preu de l'energia freni la creació de treball

La patronal gironina FOEG ha criticat que l'elevat preu de l'energia freni la creació de nous llocs de treball i impedeixi que noves empreses s'estableixin al territori. A tall d'exemple, la FOEG subratlla que les despeses en electricitat ja suposen «més del 30% dels costos de producció» a sectors com el tèxtil, la siderúrgia i les càrnies. El president de la patronal, Ernest Plana, assegura que això impedeix als empresaris incrementar plantilles i que, de retruc, fa que «moltes empreses de l'exterior» no vinguin aquí.

La patronal, que celebrava ahir l'acte del seu 30è aniversari, ha redactat un document que radiografia les principals demandes de l'empresariat gironí, algunes de les quals ja són «històriques». Plana també assegura que se senten «totalment desatesos» per part de l'administració.

Les demandes s'agrupen en quatre: mercat laboral, infraestructures, energia i medi ambient, i legislació i reducció de tràmits i energia. El document, coordinat per l'economista Marc de la Barrera, inclou propostes perquè les empreses puguin continuar sent competitives.

L'acte de celebració del 30è aniversari de la Patronal es va dur a terme a l'auditori de l'edifici de CaixaBank. La benvinguda va anar a càrrec de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i del director territorial de Caixabank, Jaume Masana, i l'acte de cloenda, a càrrec de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. Masana va donar la benvinguda al més de centenar i mig de convidats, va remarcar el paper de l'entitat bancària en el finançament d'alguns programes de la FOEG i va recordar els serveis que Caixabank ofereix.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va recordar el seu passat d'empresària i de màxima directiva d'un col·legi professional per agrair la dedicació dels empresaris i els 30 anys de la FOEG. Madrenas va remarcar que «fer país és també fer empresa».

Per la seva part, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va destacar el paper de les entitats i organitzacions empresarials com la FOEG, que ha definit com «un espai que connecta, que genera coneixement i un flux d'influències constant entre el sistema empresarial, la resta de l'economia, la societat i el territori, i que provoca la creació d'una constel·lació d'empreses de dimensions i sectors diversos que comparteixen visió, valors i reptes».

Sobre les reivindicacions que va fer Plana a l'acte, Chacón es va mostrar oberta a posar-se mans a la feina i va remarcar que treballarà per als canvis de normativa, per exemple, que afecten el turisme gironí, com la regulació del «top manta» i la inclusió del turisme rural en les plataformes de promoció.

Chacón, que va ser l'única que va fer referència al «procés», citant el «govern il·legítimament destituït», va afirmar que no accepta «missatges catastrofistes» i va alertar que «informaré amb rigor i defensaré la nostra economia». La consellera va concloure que és bo mirar cap enrere i revisar el passat, però que és important mirar endavant perquè Catalunya té projecció de futur.