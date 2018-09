Soriano ofereix el Girona com a plataforma de promoció

El director executiu del City Football Group, grup propietari del Girona, va defensar ahir en l'acte del 30è aniversari de la FOEG que els esports són un negoci i que tenen una llarga vida. En aquest sentit, va assegurar que l'esport és un negoci que a Anglaterra ha crescut una mitjana del 24% anual des de l'any 1992. Va remarcar que el Girona és una joia, que és un equip que es pot consolidar a primera, on es pot desenvolupar talent i que ha de connectar emocionalment amb Catalunya. En aquest sentit, veu que és una gran oportunitat per a la ciutat. Soriano va lamentar que «per història» el club gironí tingui poc arrelament a la societat. Per això va demanar al públic «una mica d'atenció» per aprofitar l'«oportunitat de creixement social i comercial». El màxim dirigent del City va proposar als empresaris assistents que aprofitin la plataforma del Girona per donar-se a conèixer al món.