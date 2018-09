Agricultura abona uns 6,5 milions d'euros destinats a l'agricultura ecològica 2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya segueix efectuant els pagaments que contempla el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, complint d'aquesta manera amb els compromisos assumits amb els agricultors. Com a mostra del seguiment, el divendres passat es va realitzar l'abonament dels imports corresponents a la campanya 2017 de l'ajut a l'Agricultura Ecològica amb un import total de 6.488.900,15 euros. Aquests ajuts són a cinc anys vista i compten amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L'objectiu d'aquest ajut és compensar l'increment de costos associats a les pràctiques respectuoses amb el medi ambient que duen a terme els operadors ecològics. L'operació té en compte factors com ara els costos addicionals en la fertilització, l'ús de mitjans de sanitat vegetals certificats, l'increment de mà d'obra necessària i la variació en el rendiment productiu i també en el preu de venda dels productes certificats. Segons el DARP, el pagament està destinat a 1.915 beneficiaris de 39 comarques i té un impacte sobre 37.299 hectàrees de conreu. Pel que fa a la distribució territorial, en primer lloc hi ha Lleida amb 1.925.498 euros. Per la seva banda, Girona rep 536.346 euros.