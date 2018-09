El cultiu de les lleguminoses per a pinsos

Després de diversos mesos d'anàlisi, el Grup Operatiu INPULSE ha presentat un diagnòstic sobre la cadena d'alimentació animal que recull les oportunitats i debilitats per potenciar l'ús de lleguminoses en l'alimentació del bestiar. En un escenari complex, amb un sector ramader amb un gran potencial però limitat per l'escassetat de matèries primeres locals, les lleguminoses per a pinsos representen una oportunitat per optimitzar la situació de les diferents baules de la cadena d'alimentació animal i així ho reconeixen tots els agents que intervenen en la mateixa. Aquestes lleguminoses per a pinsos tenen un enorme potencial per reduir la dependència espanyola de proteïna vegetal importada –sotmesa a més d'un control ferri de poques i grans empreses– i augmentar l'estabilitat de subministrament a la cadena. És important tenir en compte que el descens del consum humà de llegums ha anat associat a un increment del consum de carn, el que ha augmentat el consum de lleguminoses per a pinso, sobretot soja, però no així el seu cultiu pel que importem gairebé 5 milions de tones de soja a l'any, fet que suposa el 95% de les importacions de lleguminoses. Aquesta tendència és similar a la que es troba a la resta d'Europa, fet que genera dues dependències preocupants que només poden alleugerir-se augmentant el cultiu de lleguminoses. Millorar l'autoabastiment per enfortir les cadenes de valor a escala local, nacional i europea és actualment un dels grans reptes de la Unió Europea (UE) i es podria millorar clarament amb l'augment de la producció regional de lleguminoses, sempre que s'adoptin varietats locals que proporcionin produccions constants i que permetin un proveïment continu en quantitat i qualitat per a les indústries transformadores de pinso. Totes les baules de la cadena han mostrat una elevada predisposició per augmentar l'ús de lleguminoses per a pinsos en els seus respectius àmbits, des de l'agricultor, disposat a incrementar el seu cultiu en les rotacions com a cultiu principal o com a segona collita, fins a la indústria productora de pinsos i al ramader. A més, s'observa que una major implantació permetria desenvolupar nous models de negoci i diversificar riscos. D'altra banda, impulsar el cultiu de lleguminoses permetria millorar la sostenibilitat del sistema agroindustrial millorant la petjada de carboni del conjunt de la cadena i, a nivell productiu, l'ús de lleguminoses en rotacions de cultiu pot permetre un increment significatiu de l'eficiència de recursos i del rendiment mediambiental (qualitat i salut dels sòls, gestió del nitrogen, agrobiodiversitat, control de males herbes, reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle), a més d'altres potencials serveis ecosistèmics o externalitats positives estimades com la diversitat florística i faunística. Gràcies al seu paper de millora de la fertilitat dels sòls per l'associació simbiòtica amb bacteris fixadors de nitrogen atmosfèric, les lleguminoses són un component imprescindible en les rotacions de cultiu dins una agricultura sostenible.

El principal factor que s'ha extret com a barrera determinant a l'hora d'augmentar l'ús de lleguminoses en la cadena d'alimentació animal és la manca de disponibilitat de producte d'origen nacional adequat per a cada una de les baules. En el cas dels agricultors, això es concreta en la manca de disponibilitat o inexistència de la llavor adequada, adaptada a les diverses condicions climàtiques de producció i que proporcioni rendiments estables i suficients. Els agricultors, d'altra banda i des d'un punt de vista econòmic, assenyalen com a principal handicap per a ampliar el seu ús que les lleguminoses no obtenen bons preus de venda. Personalment considero que aquest és un fet greu, en comparació de la rendibilitat d'altres cultius. D'una banda hi ha la dependència de les importacions de proteïna vegetal (70%), a la que s'uneix la de fertilitzants nitrogenats (80%). A més, la producció d'aquests fertilitzants requereix gran quantitat d'energia, bàsicament gas natural, de la qual la UE importa l'ordre del 60% de les seves necessitats. Aquesta dependència de les importacions de proteïna, sobretot soja, no només suposa un risc galopant per a la balança de pagaments, sinó també de seguretat alimentària, posant la nostra indústria càrnia en mans de les oscil·lacions del preu de la soja. També s'ha plantejat la importància del concepte de qualitat de la proteïna des de la dimensió de la nutrició animal, que ve a determinar el valor i la idoneïtat de la proteïna vegetal en l'alimentació. El perfil d'aminoàcids d'una proteïna és un paràmetre crucial, com ho són la digestibilitat, la concentració de proteïnes, la densitat de nutrients i la presència de factors antinutricionals. L'existència de metabòlits secundaris (inhibidors de proteases, saponines, glucòsids, lecitines, tanins, alcaloides), així com els seus alts nivells de fibra (polisacàrids no amilacis), pot restringir l'ús de lleguminoses en l'alimentació animal. Per això, és imprescindible treballar en la millora dels processos i tractaments que afavoreixin la digestibilitat i redueixin el contingut de compostos antinutricionals, a més de realitzar una selecció varietal encaminada a aquesta finalitat. Finalment, s'ha assenyalat que els compostos secundaris en les lleguminoses poden també tenir efectes beneficiosos com la disminució de paràsits en animals o de les emissions de metà.