La desacceleració de les exportacions frena la dinàmica de l'economia

L'economia espanyola va registrar un creixement del 0,6% el segon trimestre en relació amb el trimestre anterior, segons l'INE, i confirma la dada avançada per aquest mateix organisme el 31 de juliol passat. L'economia espanyola encadena dos trimestres en creixements intertrimestrals del 0,6%. El creixement de l'economia en termes anuals es va situar el segon trimestre en una taxa del 2,5% en relació amb el segon trimestre de l'any passat, una taxa que està dues dècimes per sota de l'avançada per l'Institut Nacional d'Estadística. El PIB espanyol encadena 18 trimestres de creixements positius en termes anuals. L'INE explica que mentre que la demanda interna manté el seu ritme, gràcies a les inversions empresarials, les exportacions frenen davant la incertesa de l'economia mundial.

La Comptabilitat Nacional Trimestral de l'INE inclou la revisió de la sèrie de resultats des del primer trimestre del 2015, d'acord amb el que es va anunciar el 6 de setembre passat. El creixement del primer trimestre d'aquest any es va modificar i va quedar en un augment intertrimestral del 0,6%. D'aquesta manera, la sèrie de l'INE indica que l'economia espanyola acumula creixements trimestrals del 0,6% des que va començar aquest any.

El PIB espanyol encadena 19 trimestres amb creixements positius del PIB en termes trimestrals. La taxa de creixement trimestral del 0,6% per al segon trimestre coincideix amb la dada avançada el 31 de juliol passat pel mateix INE mentre que la taxa anual de creixement del PIN, del 2,5% en relació amb segon trimestre de l'any passat, se situa dues dècimes per sota de l'anunciada al juliol i és la taxa anual més baixa des de finals del 2014.

Per components, l'economia espanyola viu un procés progressiu de desacceleració com a conseqüència d'un refredament de la demanda interna, que tot i així manté la seva aportació positiva al PIB pel creixement de les inversions empresarials, mentre que pateix un fre per l'impacte del resultat de la demanda externa, que disminueix l'aportació per les exportacions, que creixen menys que els trimestres precedents.

En la demanda interna, s'observa que el consum final, la suma de la despesa de les llars i del sector públic, registra el segon trimestre una taxa anual del 2,2%, cosa que suposa set dècimes menys que el primer trimestre. En aquesta caiguda contribueixen tant el consum de les famílies com del sector públic, amb taxes el segon trimestre del 2,3% i de l'1,9%, 8 i 5 dècimes menys que l'aportació del primer trimestre.

Tot i aquesta menor presència del consum, la demanda interna manté la seva aportació positiva gràcies al bon comportament de la inversió empresarial. Així, la formació bruta de capital fix registra una taxa el segon trimestre del 7,7%, 3,8 punts percentual més que la taxa del primer trimestre.

Els sectors empresarials més actius en inversió han estat els vinculats a la indústria, especialment els fabricants de béns d'equipament amb augments interanuals de dos dígits.

En la demanda exterior es confirma la desacceleració de les exportacions que creixen el segon trimestre el 2,3% , cosa que suposa 1,1 punt percentual menys que l'aportació que es va registrar el primer trimestre. La desacceleració respon a la incertesa del comerç internacional com a conseqüència de la guerra comercial engegada per la política proteccionista de l'administració del president Trump als Estats Units.

Però a més de la conjuntura internacional, la caiguda del turisme i de la despesa turística també està rere aquesta desacceleració de les exportacions. Així, les exportacions de serveis, on es comptabilitza la despesa dels no residents, creixen un 2,2% mentre que el primer trimestre aquest augment va ser del 4,9%.



441.000 nous llocs de treball

La Comptabilitat Trimestral també inclou en les seves xifres el comportament de l'ocupació en termes de llocs de treball equivalents a temps complet, amb un creixement el segon trimestre del 0,8% en relació amb el primer trimestre, tres dècimes més que l'augment que es va registrar el primer trimestre en relació amb el quart del 2017.

En termes anuals, l'ocupació ha crescut el segon trimestre en una taxa del 2,5% en relació amb el mateix període de l'any passat, cosa que en termes absoluts suposa la creació de 441.000 llocs de treball a temps complet en l'últim any.