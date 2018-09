La Generalitat activa de forma generalitzada l'alerta pel brot de pesta porcina africana arreu de Catalunya

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va anunciar en el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida que el Govern ha activat la coordinació dels diferents departaments per a la prevenció de l'entrada de la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya, després que es detectés un focus de la malaltia a Bèlgica en les últimes setmanes. El Departament d'Agricultura ja està treballant a nivell bilateral amb els departaments de Presidència, Economia, Interior, Salut i Territori. Així mateix s'activarà la coordinació amb els consells comarcals, les diputacions, els ajuntaments i les entitats municipalistes. Aquest dijous la consellera Jordà, juntament amb representants d'altres institucions relacionades amb el món agrari, va inaugurar la 64a Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida que s'estén del 27 al 30 de setembre i de la 33a edició de la Fira Professional de Proveïdors de la Indústria Fructícola «Europfruit» que se celebrarà el proper diumenge 30 de setembre al recinte firal de la capital lleidatana.

El mateix dijous també es van presentar diverses jornades, com ara la «Teledetecció en agricultura» i «L'assegurament de la qualitat agroalimentària, una obligació legal dels operadors». D'ahir divendres destaca la jornada tècnica «La Política Agrària Comuna (PAC) post 2020», la «XI Jornada de sanitat vegetal», la jornada tècnica «Agricultura 4.0: cap a la digitalització de l'agricultura» i la sessió «Fertilització en producció ecològica i com l'oli d'oliva combat les cèl·lules tumorals», entre altres. Algunes de les iniciatives d'avui són les jornades «Noves obligacions en l'aplicació de dejeccions» i «Iniciatives per a superar la crisi de preus en fruita dolça».



Alerta per pesta porcina

«La prevenció s'ha de fer a nivell de país i per això hem activat tots els departaments que poden treballar per evitar que la PPA entri a Catalunya», va afirmar Jordà el dijous. La coordinació interdepartamental afecta la coordinació amb els Mossos (Interior), el treball amb els escorxadors i el control sanitari dels productes (Salut), els parcs naturals i carreteres (Territori i Sostenibilitat) i altres mesures vinculades als Departaments de Presidència, Economia i Treball i Afers Socials. Jordà va sol·licitar una reunió bilateral amb el Ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, per coordinar la prevenció i extremar els controls i les mesures de bioseguretat. La consellera es va reunir la setmana passada a Lleida amb la Taula Sectorial del Porcí per abordar la qüestió. La pesta porcina africana és una malaltia infecciosa que afecta tant el porc domèstic com el porc senglar, però no afecta les persones.



Investigació gironina

El Pavelló 4 de la Fira de Lleida va acollir ahir a la tarda la jornada tècnica «Fertilització en producció ecològica i com l'oli d'oliva combat les cèl·lules tumorals», organitzada per l'associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). La part de la jornada titulada «Els polifenols de l'oli d'oliva combaten les cèl·lules mare tumorals (presentació de les conclusions d'un estudi científic)» es basa en una investigació encapçalada per Javier Menéndez, cap del grup Metabolisme i Càncer del Programa Pro CURE de l'Institut Català d'Oncologia - Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. Menéndez ha liderat un estudi realitzat durant cinc anys que demostra que una molècula que conté oli d'oliva verge extra, un cop aïllada i purificada, és capaç de fer perdre les propietats d'aquestes cèl·lules malicioses. L'expert va afegir que, fins i tot, les fulles podrien arribar a ser les fonts per extreure els elements actius per lluitar contra el càncer, ja que contenen l'element necessari que s'ha descobert en aquest estudi. L'investigador va explicar que encara no poden afirmar, amb la rotunditat científica necessària, que la ingesta de l'oli tingui les propietats citades, ara bé, tampoc ho descarta.