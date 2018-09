Inversions «vs» risc

Una vegada que tenim un capital estalviat i estem disposats a invertir ens enfrontem a molts dubtes. Gran part d'ells deriven de la incertesa produïda pel risc que comporta qualsevol inversió. Cercar una inversió sense risc és un exercici inútil, ja que qualsevol tipus d'inversió comporta algun tipus de risc. El millor que podem fer com a inversors és comprendre els diferents tipus de risc que poden afectar la nostra cartera d'inversions, i implementar una estratègia que concordi amb el nostre perfil inversor.

Quan els inversors parlem de risc, normalment ens referim a la variabilitat que pot existir en el nostre retorn i rendibilitat. En invertir en una empresa comprant les seves accions no hi ha cap garantia que tornarem a veure els diners invertits. I menys encara que obtinguem un benefici. Potser tinguem segur el pagament d'un dividend, però tot i així no hi ha un benefici assegurat, ja que el preu de la cotització podria caure considerablement. Fins i tot a zero, en alguns casos extrems de fallida de l'empresa. Això fa que invertir en accions sigui considerat en general arriscat, i per tant implica un risc elevat.

Igualment, hi ha inversions considerades de baix risc, com ara la renda fixa, les Lletres del Tresor, els dipòsits remunerats, etc. En aquests casos, el risc no consisteix tant en la pèrdua del capital inicial, com en el risc que, després de tenir en compte la inflació, el retorn obtingut hagi mantingut el nostre poder adquisitiu. Per tant el «no risc» suposat a aquest tipus d'inversions a la pràctica ens pot conduir a la pèrdua de poder adquisitiu. Això és un tipus de risc del qual els inversors també hem de ser conscients. Sobretot a llarg termini, ja que és quan els seus efectes són més visibles i perniciosos.

Tant si decidim invertir en renda variable com en renda fixa, com en actius immobiliaris, matèries primeres, etc. sempre hi ha una quantitat considerable de riscos a tenir en compte. En qualsevol moment els governs poden canviar les regles del joc i les seves polítiques, influint en les nostres inversions. Els gustos de consumidors també són volàtils, i el que en un període pot ser molt rendible en un altre pot no vendre.

Una de les formes més interessants de controlar el risc és mitjançant la diversificació. En no concentrar tots els nostres diners en pocs actius, quan un obté mals resultats probablement en una altra inversió li vagi bé i s'equilibri el resultat.