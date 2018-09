Mites i llegendes de la crisi

Una crisi concebuda al cor del món financer de Wall Street, magnificada per una expansió creditícia temerària a les economies avançades i per una eufòria desmesurada d'endeutaments privats i especulació al sector immobiliari de molts països, ha estat tergiversada com una caiguda econòmica atribuïble a governs malgastadors, els mateixos que van haver d'enfangar-se en una espiral de dèficits i endeutaments públics creixents a causa de la caiguda dels ingressos i com a estratègia per a, juntament amb els grans bancs centrals, inundar el món de liquiditat i acudir en auxili d'un sistema que s'havia situat a la vora del col·lapse.

La crisi internacional que es va manifestar des de 2007 als Estats Units i que va eclosionar amb fúria destructora al setembre de 2008 -fa ara 10 anys- va arrasar milions de llocs de treball i milers d'empreses, forçar rescats costosíssims i va causar un gran patiment, més desigualtat i una enorme desesperança. En aquesta trencadissa van germinar les pulsions nacionalistes, autoritàries, proteccionistes i populistes que ara amenacen l'estabilitat i enfosqueixen el món. I amb els perdedors de la crisi, també va patir la veritat.



Autoregulació

Una crisi emanada del principi de la no intervenció dels poders públics, sota la creença que els mercats financers eren capaços d'autoregular-se de manera més òptima i eficient del que ho podrien fer els reguladors públics («No hi ha res en la regulació federal que la faci superior a la regulació del mercat», va defensar durant anys Alan Greenspan, president de la Reserva Federal dels EUA), s'ha reinterpretat com una crisi causada per la ingerència i protagonisme públics, generadors d'elevats deutes sobirans. Espanya va ser un exemple nítid de com es van desfigurar els fets.



Deute

L'atribució de la crisi a Espanya al dèficit i deute públics va ser una vulneració de la realitat. Espanya va ser colpejada per la crisi econòmica internacional el 2008 després de tres anys consecutius de superàvits pressupostaris i amb un deute públic del 36,1% del Producte Interior Brut (PIB), davant d'un endeutament mitjà del 58,7% en els 28 països de la UE i el 66% en els 19 de l'euro.

Espanya era el catorzè país de Vint-i-vuit pel volum del seu deute sobirà. Avui és el cinquè estat més endeutat, amb uns dèbits equivalents al 98,3% del PIB. Davant d'un endeutament de l'Estat de 362.307 milions al tancament de 2007, el deute privat (en seva major part suportat i finançat pel sistema bancari) era de 2,11 bilions (215% del PIB). Les famílies devien 913.400 milions i les empreses, 1,21 bilions.

Uns tipus d'interès baixos a causa de les forces deflacionàries

desencadenades per la caiguda del comunisme, la integració de la Xina en el comerç internacional, la globalització, la competència internacional del factor treball

i la revolució tecnològica, juntament amb una expansió del crèdit per la liberalització dels fluxos de capitals i la desregulació financera, van alimentar una sobredimensió creditícia i una revaloració d'actius. La conjunció de tots dos factors va crear una il·lusió de riquesa que va desbordar tota cautela. Es va perdre la percepció de risc, les economies van entrar en una voràgine de creixement apalancat i la fortíssima demanda social i electoral de rebaixes fiscals i supressió de tributs va conduir a una política impositiva expansiva -i per això procíclica- que va retroalimentar encara més l'espiral de despesa i inversió privats.

El fortíssim increment de la demanda interna es va sustentar sobre un creixent endeutament exterior de l'economia espanyola entre 1998 i 2007 (va arribar llavors als 1,7 bilions) i sobre un endeutament privat que va superar en 5,8 vegades el deute públic. L'estalvi del país era insuficient per a finançar una demanda estatal desbocada durant el que es va anomenar «el miracle espanyol». Espanya va viure durant un decenni per sobre de les seves possibilitats captant finançament estranger (fins a 100.000 milions a l'any previ a l'inici de la crisi) per sostenir la seva despesa i inversió.

Després de l'ensorrament, el ministre alemany de Finances, Wolfgang Schäuble, falcó implacable dels desequilibris pressupostaris, va admetre el 8 de juliol de 2012 que el problema d'Espanya no era el seu deute públic. I quatre dies abans, el 14 de juny, en una intervenció al Bundestag (parlament federal), la cancellera alemanya, Angela Merkel, havia identificat la «bombolla financera» durant «la dècada irresponsable» (1998-2007) com l'autèntic mal espanyol.

Com va editorialitzar The New York Times el 2 d'octubre de 2012, els problemes espanyols procedien «de l'abrupte col·lapse», a causa de la crisi financera internacional, «d'una temerària bombolla immobiliària en el sector privat, alimentada de forma artificial pel crèdit barat». I els inspectors de la Troica (UE, BCE i FMI) que van arribar a Espanya després del rescat de juliol de 2012 van emplaçar el Govern en el seu informe de l'11 de desembre de 2014 a vigilar «els grans desequilibris del període anterior a la crisi». Fins i tot Luis de Guindos, dos anys abans de vincular-se al PP i de ser ministre d'Economia, havia diagnosticat (25 d'octubre de 2009) que Espanya s'enfrontava a «una crisi induïda per l'excés de deute en el sector privat de l'economia».



El Pla E

El PP havia dit pel contrari des de 2008 que la crisi l'havia causat a Espanya el malbaratament del Govern de Zapatero. Però el conjunt de l'Estat havia tingut superàvit pressupostari el 2005, 2006 i 2007. Va ser a partir de 2008 quan l'ensorrament de l'economia va obrir l'avenc dels dèficits públics a gairebé tots els països avançats (es va fregar el 7% de mitjana a la UE i l'eurozona el 2009-2010) per l'ensorrament dels ingressos (i a Espanya més perquè les rebaixes d'impostos d'Aznar i Zapatero havien vinculat massa la capacitat recaptatòria als ingressos tributaris de la bombolla immobiliària) i per l'alça impetuosa de la despesa en cobertura de la desocupació. Això va augmentar perquè els governs (a les cimeres del G-20 a Washington al novembre de 2008; Londres, l'abril de 2009 i Pittsburg, al setembre de 2009) es van comprometre a aplicar polítiques de despesa i estímul fiscal keynesià de la mateixa manera que els bancs centrals van sortir a dotar de liquiditat el sistema i a rebaixar els tipus d'interès.

Si no s'hagués produït aquesta gegantina intervenció pública, augmentada amb la monumental expansió monetària dels bancs emissors, la major crisi internacional del segle XXI podria «haver estat molt pitjor», va sentenciar l'expresident del Tresor dels EUA Henry Paulson el passat dia 12 en un col·loqui al Brookings Institution de Nova York.

Per imputar la crisi a aquella part de la despesa pública que va ser deliberada per esmorteir la caiguda de l'activitat va ser necessari reinventar les matemàtiques. Encara avui es repeteix que el drama (ara ja sí ho és) del deute públic espanyol va ser generat per les polítiques d'estímul fiscal de Zapatero. Sense això, l'anomenat «malbaratament» de la política anticrisi va assolir la xifra total de 26.000 milions, segons el càlcul que va fer l'economista liberal Carlos Schwartz el 7 de juliol de 2012. I només amb aquesta xifra no es poden explicar els 793.495 milions en què va augmentar el deute del conjunt de l'Estat des de 2008: 375.027 milions amb Zapatero (fins al desembre de 2011) i altres 412.271 milions d'increment amb Rajoy fins al 31 maig de 2018.

També és molt difícil de defensar que els 26.000 milions del Pla E i altres polítiques d'impuls de l'activitat des del pressupost estatal van causar la «fallida» d'Espanya i argumentar al mateix temps que els 41.000 milions d'endeutament causat pel rescat de juliol de 2012 «són només 4 punts de PIB», com va dir Mariano Rajoy al final del Consell Europeu del 19 d'octubre d'aquell any, i «no suposen un impacte elevat», com va reiterar el 30 octubre de 2013 al Parlament.



Despesa pública

La teoria de la despesa pública com a causant del drama econòmic espanyol decau tenint en compte les dades. Malgrat el creixement de set punts de PIB entre 2007 i 2009, sobretot per la fortíssima destrucció d'ocupació (gairebé la meitat a causa de l'esfondrament del sector de la construcció), la despesa pública espanyola sempre va ser inferior (fins i tot en els pitjors anys de la crisi) a la mitjana de la dels països de la UE i de l'euro. La diferència mai va ser menor a 5 punts del PIB, el que significa que per igualar-se amb la mitjana de l'eurozona Espanya hauria d'haver incorregut en un desemborsament addicional d'almenys 50.000 milions d'euros a l'any.

Encara avui, la despesa pública espanyola en relació a la riquesa estatal només és superior a la d'Irlanda, Xipre, Malta i vuit països excomunistes de l'Est europeu. L'atribució de la crisi específica espanyola a la despesa pública va tenir molt bona acollida perquè eximia el conjunt de la societat de qualsevol responsabilitat en la gestació dels desequilibris macroeconòmics espanyols. El PP va recórrer a l'argument de la despesa pública en multitud d'ocasions: «El dispendi dels recursos públics és el que no ha portat a la major crisi d'aquest país», va dir Ignacio González el 23 de maig de 2013, i en similars termes es van expressar Soraya Sáenz de Santamaría el 21 de desembre de 2016, Rajoy el passat 1 de març i ells mateixos i altres dirigents en altres moments.

Però aquesta no va ser l'explicació de la crisi que la Comissió Europea el va obligar a inserir al Butlletí Oficial de l'Estat al Govern de Rajoy el 10 de desembre de 2012 per fer efectiu el rescat. En el Memoràndum d'entesa s'atribueix la crisi específica d'Espanya al «llarg període de fort creixement» (amb Aznar i amb Zapatero) «basat, en part, en l'auge de la demanda interna» finançada amb «crèdit». «Els baixos tipus d'interès reals» (una vegada comptabilitzada la inflació) van desencadenar l'acumulació de grans desequilibris interns i externs, així com la creació d'una bombolla immobiliària». «La correcció sobtada d'aquest auge en el context de la crisi financera internacional», afegeix, «conduieix a la recessió i a la destrucció d'ocupació».

I, com va escriure Luis de Guindos el 20 de desembre de 2009, «l'element diferencial d'Espanya en aquesta crisi ve donat per la destrucció d'ocupació. Sense el deteriorament laboral resulta impossible explicar el dèficit públic».