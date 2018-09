Previsió d'afectacions severes de processionària als boscos

La plataforma ciutadana Alerta Forestal, com a part del projecte «Boscos Sans per una Societat Saludable» coordinat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i impulsat per la Fundació Bancària La Caixa, notifica que ha rebut diversos avisos que alerten que la plaga de processionària torna a ser protagonista a diversos boscos d'arreu de Catalunya, començant per zones del Prepirineu.

Segons els experts del CREAF, les erugues ja han començat un nou cicle de vida però encara falten uns mesos perquè s'observin les bosses blanquinoses que formen als arbres per protegir-se. Els ecòlegs del projecte adverteixen que la plaga s'incrementarà en comparació a l'any passat, excepte si arriba fred intens a inicis de tardor. El coordinador científic d'Alerta Forestal, Jordi Vayreda, explica que «en cas que la situació continuï així, estarem parlant del quart any consecutiu que els boscos del país es veuen tan intensament afectats».

El mateix precisa que «ara mateix els boscos estan en bon estat de salut a la major part del país, ja que la primavera i l'estiu han estat especialment plujosos i han permès que es recuperin adequadament. Tot i que és una bona notícia, això també vol dir que la processionària té més aliment disponible».

La primera campanya de processionària d'Alerta Forestal, que va acabar el passat mes de juny, va comptar amb gairebé 400 imatges de boscos afectats per la plaga que enviaven els usuaris. La plataforma d'Alerta Forestal, que ja compta amb uns 380 voluntaris, des del novembre passat treballa per recollir imatges de quatre tipus d'alertes que danyen els boscos: la processionària, la sequera, les nevades i les ventades.