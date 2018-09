Ciutadans demana a Ábalos un termini per completar la reforma de l'estiba

Ciutadans ha apressat el ministre de Foment, José Luis Ábalos, a completar la reforma de l'estiba, ja que gairebé un any i mig després de la seva aprovació encara està pendent del seu desenvolupament reglamentari. Així, ha reclamat a l'Executiu un termini per aprovar aquest desenvolupament reglamentari, preguntant també per les raons que motiven aquest desenvolupament, en unes preguntes registrades al Congrés pel seu portaveu de Foment, Fernando Navarro.

Aquest reglament, recorda la formació taronja, es contemplava en el decret llei pel qual s'aprovava la reforma i que va ser convalidat pel Congrés el maig de 2017 i havia de desenvolupar l'acordat entre patronal i sindicats de l'estiba, amb la mediació de Marcos Peña, llavors president del Consell Econòmic i Social (CES).

El decret llei incloïa els compromisos assolits dins d'un annex, però en una de les seves disposicions finals es preveia el desenvolupament d'unes mesures encaminades a mantenir l'ocupació dels actuals treballadors, la millora de l'organització i productivitat en el sector i un sistema d'ajudes per als treballadors de més edat.

La formació taronja critica que l'absència d'aquest desenvolupament «provoca inseguretat jurídica, que al seu torn pot ser un fre per a les inversions en els ports», pel que considera «imprescindible» que el Govern completi aquesta reforma, en paral·lel a la negociació col·lectiva en el sector.