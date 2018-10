El Tresor farà aquesta setmana una emissió de bons i obligacions

El Tresor torna aquesta setmana als mercats amb la celebració d'una subhasta de deute a llarg termini en què oferirà als inversors bons i obligacions i amb la qual espera repetir l'èxit de les últimes emissions, en un moment en què la prima de risc va escalar divendres fins a l'entorn dels 103 punts bàsics. Aquesta emissió que prepara el Tresor es produirà en un moment d'important desconfiança generada a Itàlia per l'augment unilateral de l'objectiu de dèficit per part del Govern, que ha estat interpretat pels mercats com un desafiament obert a Brussel-les.