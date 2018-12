La revolució de la tecnologia serà una obligació

La revolució tecnològica no serà opcional. O les empreses s'adapten a la tecnologia que arriba o moriran. Aquesta va ser la idea subjacent de la vuitena edició de Reinventa't, jornada organitzada per l'AED i Tribuna de Girona que va aprofundir en els canvis que la tecnologia està provocant a les organitzacions en la Quarta Revolució Industrial (4RI). Per sort, les màquines i les automatitzacions les creen les persones i mai un robot podrà tenir ni la sensibilitat ni la creativitat d'un èsser humà.

L'expert en transformació digital i conductor de la jornada, Marc Vidal, va obrir el debat afirmant que a la Indústria 4.0 la digitalització defineix el context però que «allò que és essencial és la transformació», i va concretar els ingredients d'aquesta transformació: nous clients, nous processos més sostenibles, nous llocs de treball, noves habilitats i nous models de negoci. Segons Vidal, en l'era digital el que tindrà un valor incalculable serà «allò que no es pugui automatitzar».

La primera donava resposta a la pregunta «Què manté els líders desperts a la nit?» i va comptar amb la participació de Carlos Costa, COO & CSO de Mango; Jaume Gomà, CEO d'Ulabox; Jordi Marín, European Country Manager de Computer Enterprises, Inc.; i Luis Pardo, CEO & Executive Vice President de Sage Iberia; i que va moderat la directora de Ràdio Girona Cadena SER, Carme Martínez.

Tota la taula va coincidir a considerar que el que treu la son als directius són les persones, ja sigui des de la perspectiva de client com la dels professionals que formen part de les organitzacions. En el primer concepte, Carlos Costa (Mango) va mencionar que el que li preocupa com a directiu immers en la 4RI és «el client, el seu comportament», ja que tenen necessitats que «van més enllà del producte». Costa va acceptar que davant l'aparició de nous competidors, la marca «s'ha hagut de transformar digitalment» i que el nou context va fer variar l'estructura.

Jaume Gomà (Ulabox) va assumir que té el repte de «demostrar que amb tecnologia un model tan complex com el de l'alimentació pot ser rendible». I va explicar que, com a directiu, el que li preocupa és saber gestionar el talent i la sostenibilitat de l'empresa.

Jordi Marín (Computer Enterprises) va incidir en el concepte de talent: «Em treu la son ajudar la gent amb qui treballo, impulsar el talent, que es reinventin cada dia», quelcom necessari en un entorn «molt competitiu». Més enllà del talent dels professionals i de ser capaços d'atreure'l, Marín va compartir la seva voluntat de «generar un impacte en la societat, més enllà dels negocis».

Luis Pardo (Sage) va coincidir en el repte de la sostenibilitat com a preocupació dels directius, alhora que va esmentar també la ciberseguretat com un element a tenir en compte. Pardo va concretar cinc punts clau per al creixement de les companyies en un entorn VUCA: creixement sostingut, experiència de client, cultura empresarial, aportació de talent divers i tecnologia. «La revolució digital –ha afegit– no és només tecnologia. És com canvies un model de negoci i com generes un entorn competitiu».

Eneko Knörr conversant amb Marc Vidal

A continuació, el fundador del fons d'inversió en criptomonedes Pheidon, Eneko Knörr, va donar resposta als interrogants en la sessió «L'evolució de l'economia: Blockchain i més enllà». En una distesa conversa amb Marc Vidal, l'expert va explicar que «Blockchain és una base de dades que no es pot canviar» i que el millor exemple «són les criptomonedes». D'aquestes, va reconèixer que un dels seus problemes «és que són molt volàtils i una inversió molt arriscada» i que si apostem per invertir-hi hem de ser pacients «i no anar mirant com van a cada moment».

Knörr, que recentment ha estat distingit per l'Associació Espanyola de Business Angels (AEBAN) com a Millor Business Angel de l'any, va afegiE que Blockchain serveix per «eliminar intermediaris i donar transparència» i que serà una eina que modificarà la manera de fer de bancs, notaris i advocats, entre d'altres.

Després d'una pausa, es va celebrar la sessió «Una nova cultura empresarial: alineant productes, govern corporatiu i ètica». Van participar-hi Timo Buetefisch, Co-Founder & CEO de Cooltra; Sergi Figueres, Co-Founder & CEO de Worldcoo; Erik Mayol, Founder & CEO d'Eurekakids; i Helena Torras, Co-founder & CEO de B-wom; amb Oriol Puig, cap de redacció de Diari de Girona, com a moderador.

Sessió «Una nova cultura empresarial: alineant productes, govern corporatiu i ètica»

El compromís, una obligació

Els ponents van aprofundir en els factors que faran que les empreses siguin més competitives en aquesta era de canvis. Buetefisch (Cooltra) va afirmar que un factor clau és «la confiança en la marca». Segons el CEO de Cooltra, «el futur és elèctric», per la qual cosa l'impacte en el medi ambient serà un element clau en la mobilitat de les ciutats. «L'usuari –va afegir- pot accedir a través del mòbil a diferents models de mobilitat, com llogar una bici, una moto o un cotxe». Sergi Figueres (Worldcoo) va reconegut un canvi d'actitud en les empreses en favor dels projectes socials, perquè han vist que «aporten valor».

Erik Mayol (Eurekakids) va assenyalar el compromís com un element clau, tant des d'una visió social com ecològica i va destacar com la tecnologia impacta en els models de negoci, ja que està afectant la manera de vendre, i en l'experiència que els usuaris viuen als punts de venda. Mayol va rematar que les companyies que no s'adaptin als canvis tecnològics moriran, però va incidir en el fet que «la tecnologia la creen les persones» i que per aquest motiu «mai les reemplaçaran».

En un sentit similar es va expressar Helena Torras (B-wom), quan va afirmar que «la tecnologia és un mitjà, no un fi. La intel·ligència artificial no és un substitut del treballador, sinó un complement pensat per fer moviments repetitius». Segons Torras, «si en fem un bon ús, millorem la nostra qualitat de vida». També va reiterar que «els treballadors són la teva marca, no tindràs una bona empresa si els treballadors no hi creuen».

Cristóbal Colón en un moment de la seva intervenció

Sota el títol «Empreses amb propòsit», la jornada va comptar Cristóbal Colón, fundador i president de La Fageda. Va explicat els trets fonamentals de la seva iniciativa, «un projecte social amb una estructura empresarial» que «guanya diners per fer coses» i no a l'inrevés.

Segons Colón, a«la intel·ligència artificial està mal anomenada –ha dit- perquè no és intel·ligent. Els intel·ligents som nosaltres».

A l'última taula «Innovar i emprendre en un entorn de canvis i negocis disruptors», amb la presència com a ponents de José Miguel Bermúdez, Co-Founder & CEO de bound4blue; Joaquim Martínez, director de KPMG Innova Valley; i Josep Maria Teixidor, Co-fundador de Sixtemia Mobile Studio.

Bermúdez va indicar que la clau perquè les coses surtin bé és «la gent i la passió que hi posen». En aquest sentit, Joaquim Martínez (KPMG) va recordar que tot i el paper fonamental de la innovació en les empreses, sempre «hi ha d'haver algú que posi ordre». I Teixidor (Sixtemia) va donar importància al fet que tots els integrants de l'equip vagin en la mateixa línia i va ser precisament una conclusió de la seva intervenció, en la qual també va animar els presents a «sortir de la zona de confort».