CaixaBank, Banc de l'Any 2018 a Espanya per «The Banker»

CaixaBank ha estat reconegut com a Banc de l'Any 2018 a Espanya per la revista britànica The Banker, del Grup Financial Times. Aquest reconeixement com a millor banc d'Espanya culmina la positiva evolució al llarg de 2018 de l'activitat de l'entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat és Gonzalo Gortázar. Els premis Bank of The Year de la revista The Banker, que es van lliurar ahir a Londres, reconeixen els bancs que superen de forma rellevant els reptes als quals s'enfronta el sector, com la transformació digital, la capacitat de creixement i l'aposta per la innovació.