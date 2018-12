El Congrés vol una reforma dels supervisors financers

El Congrés va aprovar l'informe sobre la seva investigació de la crisi financera on reprova la gestió realitzada pel Banc d'Espanya i la resta d'organismes de supervisió doncs considera que «no van fer front a les seves obligacions» per actuar contra la bombolla de crèdit i la bombolla immobiliària.

Considera que «hi havia eines disponibles» per actuar per part del Banc d'Espanya, però que «no es van usar per falta de voluntat política», i càrrega contra el supervisor en la seva gestió sobre les preferents, doncs creu que «va permetre» la seva venda malgrat que «ja es tenia constància sobre l'aversió a aquests productes per part dels inversors institucionals».

A més, l'informe apunta també als governs de Felipe González i José María Aznar per l'aprovació de diferents lleis. Al president del PP li atribueixen la Llei del Sòl, que «va afavorir l'augment de sòl urbanitzable disponible», i al socialista la regulació de fons de titulització, que va permetre que els crèdits no figuressin en els comptes d'entitats i així no assumir el risc.

També condemna «el funcionament del model de negoci bancari» desenvolupat «al llarg de les últimes dècades» com «una de les causes de la crisi financera». L'informe subratlla que «la propensió al desenvolupament d'operatives que augmentaven el risc d'entitats es donava de manera similar entre bancs i caixes d'estalvi».