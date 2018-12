Alerten que Catalunya necessitarà 30.000 enginyers més en els propers cinc anys

Només un 20 per cent dels enginyers a Catalunya són dones.

El degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Josep Canós, estima que Catalunya necessita comptar amb 30.000 enginyers més en els propers cinc anys per fer front a les necessitats de la seva indústria. Canós, que al novembre de l'any 2017 va renovar com a degà d'aquest col·legi, va assegurar que actualment hi ha uns 117.000 enginyers a Catalunya, comptant totes les especialitats.

Canós va fer aquest diagnòstic a partir de les dades de l'Observatori de l'Enginyeria, i va opinar que Catalunya té «la capacitat educativa» de formar aquests professionals, però va alertar que hi ha un problema de falta de vocacions respecte l'enginyeria, especialment entre les dones. I és que dels 117.000 enginyers amb els quals compta Catalunya, amb prou feines un 20% són dones, i Canós es va mostrar preocupat perquè el percentatge de dones «no acaba d'enlairar-se».

De fet, en les promocions dels últims anys de les facultats d'enginyeria, el pes de les dones oscil·la entre «el 17 i el 22%», en funció de l'especialitat, fet pel qual existeix un «estancament» de la presència de la dona a la universitat i, per extensió, en el camp professional de l'enginyeria, argumenta Canós.

Amb la finalitat de posar el seu granet de sorra per revertir aquesta situació, el degà va explicar que a partir de l'any que ve enginyeres d'aquest col·legi professional visitaran instituts de secundària per intentar despertar vocacions entre les noies.



La importància del col·legi

Per altra banda, Canós va comentar que un dels problemes de la professió és la distància que encara existeix entre la formació que rep un titulat i la realitat de la indústria, i que el Col·legi d'Enginyers Industrials juga un paper important com a pont entre tots dos.

Canós va assegurar que a l'escenari post-Bolonya hi ha hagut un «excés» de màsters i de cursos que en ocasions la indústria no ha reconegut com a necessaris.

La baixa retribució o la falta de carrera professional a empreses de mida petita són altres problemes de la professió, va explicar Canós, que estima que un enginyer amb deu anys d'experiència cobra uns 40.000 euros bruts a l'any, una retribució «baixíssima» tenint en compte la seva preparació i la seva experiència.