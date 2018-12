Beezy: ADN gironí amb vocació global

Jordi Plana apareix poc a les pàgines dels diaris econòmics i tampoc és habitual en fòrums d'emprenedors o de start-ups. No obstant això, aquest gironí ha fet mèrits més que suficients per ser considerat un dels millors emprenedors tecnològics de Catalunya. Nascut a Pujals dels Pagesos (Cornellà del Terri), allà va fundar fa 18 anys la seva primera companyia, Spenta, una empresa de serveis professionals de programari especialitzada en tecnologia Microsoft. Amb els anys es va traslladar a Barcelona i va aconseguir que diverses multinacionals i el sector públic confiessin en les seves solucions. Spenta creixia, i el 2009 va arribar a rebre el reconeixement de Microsoft com a millor partner mundial de sector públic. Gens malament per una petita start-up catalana.

A principis d'aquesta dècada, Plana i el seu equip es van focalitzar en un nou projecte. Era Beezy, una mena de xarxa social corporativa, amb la que les companyies podien millorar la comunicació interna i les dinàmiques de treball. L'aposta de Plana el va portar a instal·lar la companyia a Califòrnia. Microsoft hi va tornar a confiar, injectant mig milió de dòlars al projecte.

Avui dia, Beezy és una companyia consolidada, però amb un futur que s'endevina brillant. Entre les multinacionals que utilitzen les seves eines hi ha companyies com BASF, Hermes, Vodafone o Monster. A més, fa uns mesos va tancar amb Inveready una operació de venture debt per valor d'1,5 milions d'euros per seguir amb el seu ambiciós procés d'expansió internacional.

A banda de la seu de San Francisco, Beezy compta amb una filial espanyola amb oficines a Madrid i Barcelona des d'on es fa tot l'I+D+I i desenvolupament de producte. «A part, també tenim personal a Canadà, Alemanya, el Regne Unit, Holanda i en les properes setmanes França i Escandinàvia», explica Jordi Plana.

La plantilla de Beezy està formada per 55 persones, però hi ha la previsió de créixer bastant en els pròxims mesos.

I és que el procés de transformació digital que estan afrontant moltes empreses requereix eines com les que ofereix Beezy. «La velocitat en què la tecnologia evoluciona ha accelerat el canvi i la necessitat d'adaptar-se a aquest canvi. Les noves generacions –els millennials– s'estan incorporant al mercat laboral amb unes expectatives digitals pròpies del món consumer... LinkedIn, Amazon, Instagram, Twitter... En aquesta guerra del talent les empreses s'han d'adaptar a aquestes noves expectatives. I mentre passa tot això, veiem que moltes organitzacions encara estan organitzades i confien en una manera de treballar dissenyada fa 100 anys per aprofitar les oportunitats de l'era industrial», explica el fundador de Beezy.

En els últims anys, Plana ha transformat la naturalesa dels ingressos de l'empresa, migrant des d'una venda de llicències tradicional cap a un model pur SaaS de recurrència. Beezy ofereix als seus clients la integració dels diferents canals de comunicació i informació de l'empresa sobre la base de la plataforma de productivitat de Microsoft, agilitzant els processos de les companyies, millorant l'experiència de l'empleat i la col·laboració entre ells, alhora que permetent la integració del total de la informació al nou entorn.

Carlos Conti, soci d'Inveready, ha assegurat estar molt content de «tancar aquesta operació en el moment òptim per a les dues parts després d'haver seguit molt de prop l'evolució de la companyia des de fa temps i haver estat testimonis de l'acceleració de la seva captació de nous clients i maduració com a companyia de producte SaaS».

Jordi Plana comenta que «signar un contracte de venture debt amb un soci estratègic com Inveready ens ajudarà a potenciar el desenvolupament comercial de la companyia amb l'expansió de la xarxa partners comercials així com la incursió a nous mercats». Afegeix que l'entrada del finançament ens permet continuar invertint en R + D en Intel·ligència Artificial i en la usabilitat del producte guanyant així competitivitat en el mercat internacional.

Aquest 2018, Beezy superarà els sis milions d'euros en facturació amb creixements sostinguts superiors al 100% any rere any en la divisió de SaaS. Només en els dos últims exercicis la companyia ha multiplicat per cinc els ingressos recurrents. A més, Beezy ha aconseguit un EBITDA positiu en els últims tres anys demostrant així la seva rendibilitat.